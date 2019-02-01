Польша на треть сократила закупку сырой нефти в РФ 1 1.02.2019, 16:54

Польша продолжает укреплять свою энергетическую безопасность.

В польском нефтяном концерне Orlen заявили, что сокращают объемы поставок нефти от российской компании "Роснефть" на 30%. Об этом говорится в пресс-службе компании.

Согласно подписанному контракту, с 1 февраля 2019 года поставки российской нефти на Плоцкий нефтеперерабатывающий завод составят от 5,4 до 6,6 млн тонн сырья в год. До сегодняшнего дня у Orlen был контракт на поставки из РФ от 6 до 8,4 млн тонн сырой нефти.

В компании отметили, что диверсификация поставок сырой нефти важна, в том числе, с точки зрения энергетической безопасности Польши.

Еще в 2012 – 2013 годах доля российской нефти в производстве польских НПЗ Orlen составляла примерно 95%, недавно были заключены новые контракты с США, Анголой, Нигерией и Объединенными Арабскими Эмиратами, отмечает пресс-служба.