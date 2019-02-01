Как белорусы через суд добиваются льготной пенсии 3 1.02.2019, 16:49

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Проблема с оформлением документов для выхода на льготную пенсию затронула многих белорусов.

59-летний минчанин Евгений Пусев — маляр с 12-летним стажем. Мужчина претендовал на льготную пенсию из-за работы во вредных условиях труда, но не получил ее: в трудовой книжке не указано, какими конкретно красками приходилось работать, пишет tut.by.

Проблема с документами затронула и 55-летнюю Аллу Корик: женщине, которая трудилась телятницей в колхозе, не удалось доказать «вредность» своей работы из-за отсутствия нужных бумаг.

Журналисты поговорили с людьми, которые через суд добивались льготной пенсии, но не смогли выиграть.

«Нужные бумаги не сохранились»

59-летний минчанин Евгений Пусев — маляр с 12-летним стажем. Четыре года назад он захотел выйти на льготную пенсию и обратился в управление по труду, занятости и соцзащите по месту жительства. Там мужчине пояснили, что нужно дополнительно принести подтверждающие документы: в трудовой книжке не указано, какими конкретно красками пришлось работать.

Сложности возникли из-за того, что предприятие "Авторемонт", на котором он трудился, было ликвидировано в 2001 году. У правопреемника этого предприятия — филиала ремонтно-механического завода КТУП "Минсктранс" — нужные бумаги не сохранились. Из-за этого оказалось, что официально мужчина проработал во вредных условиях труда всего пять лет с 1992 по 1997 год — это время засчитали из-за проводившейся аттестации рабочего места. Оставшиеся семь лет стажа подтверждены лишь записью «маляр» в трудовой и не влияют на получение льготной пенсии.

— Потребовали справку, что я работал нитроэмалевыми красками с 85-го по 92-й год. А так как авторемонтный завод распался, нигде не могу ее достать. Мой сын даже в архив лазил, ничего не нашел, — рассказывает мужчина.

В прошлом году Евгений обратился в суд, но дело выиграть не удалось. Мужчина позвал свидетелей, которые подтвердили, что он работал с вредными красками, однако их слова не учли.

— Привел главного инженера, начальника цеха и бригадира по оборудованию, но их показания засчитали бы лишь для пенсии по общему стажу. В моем случае этого недостаточно. Мы делали запрос на предприятие и получили только выписку из приказа о прохождении аттестации. С учетом того, что отсутствует подтверждающий документ, справку попросили отозвать, — поясняет минчанин.

В решении суда говорится, что «предоставленные доказательства с достоверностью не подтвердили факт наличия 10-летнего специального стажа». Сейчас Евгений трудится столяром на одном из минских предприятий, но уже на обычных условиях. Зачтутся ли в будущем его пять лет «вредности», мужчина пока не узнавал.

Проблема с оформлением документов для выхода на льготную пенсию затронула и 55-летнюю Аллу Корик из Березинского района. Женщина с 1992 года трудилась телятницей в колхозе: ухаживала за животными на ферме. Когда ей исполнилось 50 лет, Алла обратилась к руководству, чтобы уйти на льготную пенсию. Однако там пояснили, что на пенсию она рассчитывать не может, так как по документам не трудилась в тяжелых условиях.

Через три года женщина обратилась в управление по труду, занятости и соцзащите по месту жительства, откуда тоже получила отказ: колхоз не выплачивал за льготников взносы в ФСЗН по увеличенной ставке, из-за чего те не могут рассчитывать на льготную пенсию. По словам Аллы, «у колхоза не было денег платить за вредность, да и аттестацию рабочих мест никто никогда не проводил».

Тогда женщина обратилась в суд. На предприятии собрали все имеющиеся документы. На их основании приняли решение, что женщина «в принципе не работала в тяжелых условиях труда». После суда 19 лет льготного трудового стажа оказались недействительны. Женщина могла бы доработать нужный год, но в итоге его все равно не засчитают.

— Решили, что я не подхожу под льготы, потому что все якобы было механизировано. По бумагам, мы трудились на автоматизированных комплексах, хотя вручную возили корма на лошадях, чистили и вывозили навоз, — объясняет Алла.