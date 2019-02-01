закрыть
1 февраля 2019, пятница, 18:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Власти пообещали белорусам снизить оплату за некачественные ЖКУ

3
  • 1.02.2019, 17:01
  • 1,010
Фото с сайта hvylya.net

В частности, такое новшество по оплате может появиться для услуги по водоснабжению.

В Беларуси снизят оплату для населения за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги, соответствующий нормативный правовой акт уже подготовлен. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев перед расширенным заседанием итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, передает БелТА.

"Подготовлен нормативный документ, который по ряду услуг обязывает в случае предоставления их некачественным образом снижать оплату для населения за эти услуги", - сообщил Владимир Кухарев.

По его словам, организация, которая не обеспечивает качественное предоставление услуг, будет частично компенсировать их оплату. В частности, такое новшество по оплате может появиться для услуги по водоснабжению.


популярное за неделю

Мнение

Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич
Увековеченные мадуры
Увековеченные мадуры Ирина Халип