Власти пообещали белорусам снизить оплату за некачественные ЖКУ 3 1.02.2019, 17:01

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Фото с сайта hvylya.net

В частности, такое новшество по оплате может появиться для услуги по водоснабжению.

В Беларуси снизят оплату для населения за некачественно оказанные жилищно-коммунальные услуги, соответствующий нормативный правовой акт уже подготовлен. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев перед расширенным заседанием итоговой коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства, передает БелТА.

"Подготовлен нормативный документ, который по ряду услуг обязывает в случае предоставления их некачественным образом снижать оплату для населения за эти услуги", - сообщил Владимир Кухарев.

По его словам, организация, которая не обеспечивает качественное предоставление услуг, будет частично компенсировать их оплату. В частности, такое новшество по оплате может появиться для услуги по водоснабжению.