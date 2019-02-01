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Командующий ВМС Украины: Крымскому мосту будет «крышка»

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  • 1.02.2019, 17:11
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Фото: ТАСС

Игорь Воронченко прогнозирует разрушение Керченского моста.

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив. Об этом сообщает «Крым. Реалии».

Воронченко рассказал, что мост может разрушится из-за землетрясений, которые периодически происходят в этом регионе.

«Я семь лет там прослужил, знаю что такое Азов, и что такое Черное море. Это два общих сосуда, течение из Азова очень серьезное. Они сейчас перекрыли и сделали диффузор под мостом, идет подмыв опор. Землетрясения в Керчи - каждый год, по 4-5 баллов. Это все влияет на сваи», - сказал Воронченко.

Он также отметил, что при низких температурах Азовское море замерзает, и позднее лед перемещается в Керченский пролив.

«За семь лет так было два раза, когда торосы шли. Они так мост этот сшибут. Поток льда, торосы, и все это идет в этот диффузор. Представляете, что будет? По разведданным, у них была не стыковка моста, когда начали стыковать опоры - или осели, или не правильные были расчеты. Этому мосту будет «крышка», - отметил командующий военно-морских сил Украины.


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