Из минского художественного музея исчезла картина Куинджи 2 1.02.2019, 17:17

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Картина Архипа Куинджи «Берёзовая роща» пропала 31 января.

31 января посетители Национального художественного музея в Минске обратили внимание, что со стены пропала картина Архипа Куинджи "Берёзовая роща". Русский художник написал её в 1901 году, она входит в постоянную экспозицию нашего художественного музея.

Неделю назад работу Куинджи "Ай-Петри. Крым" похитили на глазах у посетителей Третьяковской галереи в Москве. Поэтому исчезновение его картины в минском музее взволновало любителей искусства. Неужели история повторилась?

"Картина не пропала, её не украли, — успокаивает “Еврорадио” заместитель генерального директора по научным вопросам Алексей Хоряк. — Она находится на выставке работ художника в Третьяковской галерее, которая продлится до 17 февраля. Мы представляем на ней ещё два произведения — "Ночь на Днепре" и "В тумане". Когда выставка закончится, картины вернутся в Беларусь".

Не боятся ли в минском музее, что белорусскую картину тоже могут украсть, и как восприняли кражу в Москве?

"Конечно, кольнуло, но мы не переживаем, — продолжает замгендиректора. — "Березовая роща" — слишком большая, чтобы её случайно украсть. После этого случая в Третьяковке усилили контроль. Знаю, что там ставился вопрос о досмотре людей на входе и выходе. Мы тоже обсудили с персоналом меры предосторожности, осмотрели всю экспозицию и проверили, надёжно ли хранятся произведения".

27 января в Москве из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Вор зашёл в выставочный зал, на глазах у людей вытащил полотно из рамы и скрылся. Посетители решили, что это сотрудник музея — охранники были вызваны в зал только через несколько минут после похищения.

В течение дня подозреваемого вычислили и задержали. Картину вернули в музей. "Ай-Петри. Крым" Куинджи оценивается более чем в 1 миллион долларов.

Работы из фонда Национального художественного музея Беларуси попадают на выставки в Третьяковку ежегодно. По словам руководства, происшествие не станет причиной отказываться от участия в них, но теперь многое зависит и от того, как будут охраняться выставляемые произведения.