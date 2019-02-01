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В бобруйской школе нашли убитым кочегара

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  • 1.02.2019, 17:30
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Тело 64-летнего бобруйчанина обнаружили в котельной школы.

В котельной одной из бобруйских школ ночью 31 января обнаружили тело 64-летнего местного жителя. Бобруйский межрайонный отдела Следственного комитета завел уголовное дело за убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

Следователи с милицией и экспертами осмотрели место происшествия, зафиксировали следы, а также собрали вещественные доказательства. Назначен комплекс экспертиз.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали по горячим следам 62-летнего местного жителя. Также они установили лиц, видевших вместе подозреваемого и погибшего в котельной в день происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.


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