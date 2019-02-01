Сенатор от Нью-Джерси объявил об участии в борьбе за пост президента США 1 1.02.2019, 17:36

Кори Букер

Фото: Sean Rayford/Getty Images

Президентские выборы пройдут в США в ноябре 2020 года.

Сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер объявил о решении вступить в гонку за поста президента США, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Следующие президентские выборы пройдут в ноябре 2020 года. Для того, чтобы стать на них кандидатом от Демократической партии, Букеру предстоит сначала победить на партийных выборах — праймериз. О намерении побороться на право представлять демократов уже объявили сенатор из Калифорнии — Камала Харрис, ее коллега из Массачусетса Элизабет Уоррен, член палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард и ряд других политиков.

Как отмечает газета, решение Букера не стало неожиданностью. Перед тем, как объявить о присоединении к предвыборной гонке, он провел тур по штатам, где проходит досрочное голосование, в том числе побывал в Южной Каролине, где много избирателей-афроамериканцев.

Кори Букеру 49 лет, он не женат. До того, как стать представителем Нью-Джерси в сенате, Букер был мэром Ньюарка — крупнейшего города этого штата.

Ни один холостой кандидат не становился президентом США с 1856 года, отмечает WP.