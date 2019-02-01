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В одном из колхозов Гродненской области рабочие получали зарплату тушенкой

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  • 1.02.2019, 17:41
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На консервах даже не было маркировки.

Работники одного из сельхозпредприятий Гродненской области получали часть зарплаты продуктами несколько месяцев, пишет «Вечерний Гродно».

— Согласия работников на выдачу части заработной платы в виде тушёнки не было, подобные меры не были предусмотрены и локальными актами. При этом не меньше вопросов вызвали и сами консервы — на них отсутствовала маркировка. Однако после вмешательства нашего ведомства ситуацию урегулировали, а выплату в таком виде вскоре вовсе прекратили, — рассказал начальник управления экспертно-правовой работы и обращения граждан КГК по Гродненской области Анатолий Кебец.


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