Леонид Судаленко: Не ходите на комиссии 3 1.02.2019, 17:44

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Чем больше людей присоединится к борьбе против декрета №1, тем быстрее он исчезнет.

С начала года лица, оказавшиеся в «базе данных» граждан не занятых в экономике начали получать так называемые «письма счастья». Согласно декрету №1 не занятые в экономике должны оплачивать коммунальные услуги в полном размере.

Что делать в случае, если вам пришло «письмо счастья», рассказывает «Радыё Рацыя» юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко:

- Не надо поддаваться на такие sms-сообщения, телефонные звонки, приглашения прийти в «тунеядскую комиссию» подтвердить свой статус занятости. Каждый так называемый незанятый, которого власть внесла в эту базу, является на самом деле занятым. Каждый из нас является потребителем товаров и услуг. Таким образом мы косвенно принимаем участие в экономике независимо от того, работаем, не работаем.

Правозащитник считает, что чем больше людей присоединится к борьбе против декрета №1, тем быстрее он исчезнет. В «базу данных» не занятых в экономике попало около полумиллиона белорусов. Граждане, попавшие в эти списки с 1 января будут оплачивать полный тариф на горячее водоснабжение, а с 1 октября 2019 - на газ и теплоснабжение.