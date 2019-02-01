Белорусские водители требуют указывать ограничение скорости на табличках Radar 1.02.2019, 17:47

Водители уже начали сбор подписей.

В сети собирают подписи за введение обязательства указывать ограничение скорости на табличках «Radar. Фотакантроль», а также за закреплении этого требования в законодательстве. Самая распространенная причина превышения и как результат «писем счастья» — вовсе не недисциплинированность водителя и не его склонность к нарушению ПДД, а неудовлетворительная организация информирования водителей об установленном скоростном режиме, считают составители петиции, пишет «Онлайнер».

«Стоит вспомнить, сколько нареканий вызывает установка дорожных знаков на трассе Минск — Могилев, где на изменение скоростного режима часто указывает лишь знак „примыкание второстепенной дороги“, — говорится в петиции. — И именно в этом месте установлена фотокамера. Понятно, что водитель обязан знать ПДД. И понятно, что бюджет нашей страны нуждается в регулярном пополнении. Но может быть, уполномоченным организациям стоит все-таки уважать своих граждан и не устраивать на дорогах постоянные экзамены-ребусы? Это отвлекает от вождения и зачастую приводит к ДТП. Например, когда водители, увидев знак предупреждения о фотоконтроле, „на всякий случай“ резко тормозят, неожиданно сбрасывая скорость не до разрешенной, а порой и ниже разумных пределов. Кроме того, водитель может физически не увидеть знак ограничения скорости из-за проезжающего автобуса или грузовика. Внимательность, наблюдательность, дисциплинированность и идеальное знание ПДД в этом случае никак не уберегут его от невольного нарушения».

«Считаем, что совмещение на единой табличке двух знаков — „ограничение скорости“ и „фотоконтроль“ — не может вызвать сколь-нибудь существенных дополнительных затрат, — обращают внимание составители обращения. — Просим использовать эту возможность акцентировать внимание водителя на ограничении, продублировав его на знаке 1.36 (конечно, сохранив требование об обязательности этого знака и в местах его установки). Это, безусловно, будет способствовать безопасности движения. Кстати, согласно новому СТБ, с 01.01.2019 знак 1.36 должен дублироваться на разделительной полосе, и в ходе исполнения этого требования было бы разумно устанавливать знаки с указанием информации об ограничении скорости движения. Убеждены, что дополнительное „напоминание“ об ограничении скорости снизит аварийность и количество нарушений скоростного режима. Выражаем надежду, что именно это является целью установки дорожных знаков».

В качестве примеров приводят фото подобных дублированных знаков, устанавливаемых в различных странах.