Трамп пообещал «военный ответ» на нарушение Москвой договора о РСМД 1.02.2019, 17:51

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: REUTERS

США намерены лишить РФ любых военных преимуществ от ее незаконных действий.

Президент США Дональд Трамп анонсировал приостановку обязательств США по американо-российскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и пообещал, что Вашингтон разработает собственное вооружение в ответ на нарушение Москвой соглашения. Заявление главы американской администрации опубликовано на сайте Белого дома, передает РБК.

«Мы будем продвигаться вперед в разработке наших собственных вариантов военного ответа (на нарушение соглашения Россией. — Прим.) и намерены работать с НАТО и другими нашими союзниками и партнерами, чтобы лишить Россию любых военных преимуществ от ее незаконных действий», — говорится в заявлении Трампа.