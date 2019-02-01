Зимняя диета: Семь продуктов, которые полезно есть в морозный сезон 1.02.2019, 18:01

Один из них — красный перец.

Список продуктов, которые полезно есть в морозный сезон составил сайт cosmo.ru:

1. Красный перец

Витамин С добавляет энергии и укрепляет иммунную систему, что особенно важно в холодную пору. Все знают, что для этого нужно есть цитрусовые, но в красном перце больше витамина С, чем в апельсине! Есть в нем и каротиноиды, которые не только придают яркий цвет, но и являются мощными антиоксидантами.

2. Рыба

Холодная погода помимо прочего портит кожу лица, и любовь к рыбе поможет это исправить. Жирные кислоты омега-3 и омега-6 позаботятся о ней (так как являются частью клеточных мембран наружного слоя кожи и предотвращают обезвоживание) и помогут нормальной работе сердца, мозга и органов зрения.

3. Грибы

Отличное дополнение к зимнему рациону питания — их антивирусные и антибактериальные свойства хорошо изучены. Шампиньоны, например, богаты витамином D, который улучшает иммунитет. В грибах много селена, ниацина, фосфора, калия, железа, витамина С и белка.

4. Сыр

Содержит достаточную дозу витаминов С и D, а также белок, надолго сохраняет чувство насыщения, может быть отдельной закуской или частью первого и второго блюд, гарнира или салата.

5. Голубика

И другие ягоды. Но именно в голубике больше всего антиоксидантов, которые помогают выводить токсины и улучшают общее состояние организма.

6. Корица

Одна из самых полезных специй. Содержит антиоксиданты и улучшает метаболизм.

7. Бананы

Как известно, организм производит «гормон счастья» серотонин из триптофана, который соедержится в бананах (а еще в молочных продуктах, рыбе, сое, миндале и арахисе). Кроме того, бананы вкусны, питательны и цветом напоминают о солнце!