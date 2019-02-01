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Пашинян в Берлине: экономика, реформы и Нагорный Карабах

  • 1.02.2019, 18:24
Фото: Michele Tantussi/Getty Images

Канцлер Германии пообещала помочь новому премьер-министру Армении.

Развитие двусторонних германо-армянских отношений, поддержка демократических реформ, начатых новым правительством в Ереване и перспективы урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха стали главными темами переговоров канцлера Ангелы Меркель и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, находящегося 1 февраля в Германии с официальным визитом, пишет DW.

"Премьер-министру нужен быстрый успех"

На пресс-конференции по итогам переговоров Ангела Меркель назвала состоявшиеся в декабре прошлого года выборы в Армении"демократическими" и показавшими, что "население страны возлагает очень большие надежды на нового премьер-министра".

На переговорах с Пашиняном речь шла о том, добавила она, чтобы развитие двусторонних отношений служило улучшению условий жизни жителей Армении. "Премьер-министру нужны быстрые успехи", - заявила она. В прошлом году объем торговли между Германии и Арменией вырос, по данным канцлера, на 40 процентов, но это, считает Меркель, только начало. Берлин готов помочь новой власти в Ереване не только экономически, но и в борьбе с коррупцией, которая, подчеркнула Меркель, в прошлом оказывала негативное воздействие на экономическое развитие".

Никол Пашинян в свою очередь рад, как он выразился, "динамичному развитию отношений" с Германией, которая занимает для Армении первое место по объему внешней торговли в Европе и второе - в мире. Демократические реформы в Армении он назвал необратимыми и поблагодарил Евросоюз и Германию за готовность помочь в процессе демократизации страны.

Нагорный Карабах - трехсторонний конфликт

Второй главной темой переговоров премьер-министра Армении и канцлера Германии в Берлине была проблема Нагорного Карабаха.

Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов, позитивно оценила тот факт, что в последнее время состоялись несколько встреч между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана на эту тему, назвала действия Пашиняна в этом направлении "мужественными шагами". Она подчеркнула, что решение проблемы Нагорного Карабаха невозможно, если добрую волю будет проявлять только одна сторона и дальше разговоров дело не пойдет.

Никол Пашинян на пресс-конференции изложил свой взгляд на вещи. Решение проблемы Нагорного Карабаха, мир и стабильность в регионе, по его убеждению, могут быть результатом не двусторонних, а многосторонних усилий. К числу одной из сторон конфликта он относит и сам Нагорный Карабах.

Всякий вариант урегулирования конфликта, заявил Пашинян, должен быть приемлемым для всех его участников - для Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха. "Я всегда говорил, что могу вести переговоры от имени народа Армении, - заявил он, - но не от имени жителей Нагорного Карабаха, которые мне такого мандата не давали, в выборах они не участвовали". Глава правительства Армении надеялся, что Баку хотя бы "вполголоса" согласится с таким подходом, признает интересы населения Нагорного Карабаха. Но такой готовности со стороны Азербайджана нет, констатировал Пашинян.


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