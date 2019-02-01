Цифра дня: К чему привели торговые войны в «таежном союзе» 2 1.02.2019, 18:56

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Фото: РИА Новости

На пятом году существования экономический союз вызывает все больше вопросов.

На заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы премьер-министр Беларуси Сергей Румас призвал ускорить устранение в Евразийском экономическом союзе барьеров во взаимной торговле, пишет «Салiдарнасць».

— В 2018 году (за 9 месяцев) объемы взаимной торговли между нашими странами увеличились почти на 12%. Но при этом торговля с третьими странами выросла на 21,4%. В 2017 году была другая пропорция: рост взаимной торговли на 27,4%, внешней торговли — на 24,5%. В чем причина?

Полагаю, не в последнюю очередь в том, что, несмотря на решения глав правительств и утвержденный План мероприятий по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке на 2018—2019 годы, количество барьеров во взаимной торговле в 2018 году наоборот выросло.