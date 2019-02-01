Страны НАТО поддержали выход США из ракетного договора 1 1.02.2019, 19:08

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У России есть шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению договора о РСМД.

В НАТО выразили сожаление, что РФ продолжает отрицать нарушение договора и отказывается предоставить доступ к правдивой информации о своих ракетах, сообщает "Новое время".

"Если Россия не выполнит свои обязательства по договору, то выход из него США вступит в силу через шесть месяцев, и тогда именно Москва будет нести исключительную ответственность за прекращение его действия", - говорится в заявлении Альянса.

Страны НАТО полностью поддержали действия США и призвали Россию за оставшиеся шесть месяцев вернуться к соблюдению договора о РСМД.