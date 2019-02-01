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Милиционер стал свидетелем в деле гродненских журналистов, так как смотрел «Белсат»

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  • 1.02.2019, 19:22
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ФОто: belsat.eu

Как оказалось, милиция также черпает информацию из независимых СМИ.

Журналисты Алесь Киркевич и Алесь Денисов получили штрафы по 765 рублей каждый за сюжет для «Белсата».

Такое постановление вынес сегодня, 1 февраля, судья Руслан Гурин в Суде Ленинского района Гродно. Поводом стал сюжет «Историки исследуют древние гродненские подвалы», который вышел на «Белсате». Обоим журналистам инкриминировалось статья 22.9 КоАП РБ – «незаконное изготовление и распространение продукции СМИ», сообщает «Белсат».

Журналисты не согласны с постановлением и собираются его обжаловать

Во время заседания судья заслушал двух свидетелей: историка и музейного сотрудника Яна Лелевича и блогера Руслана Кулевича. Согласно милицейскому протоколу, они давали журналистам комментарии для видеосюжета. Еще один человек, проходившей свидетелем, – милиционер Максим Кашкевич. Как пояснил другой сотрудник МВД, Кашкевич оказался среди свидетелей, так как… просто смотрел вечером «Белсат» и увидел вышеупомянутый сюжет и его героев. Впрочем, самого Кашкевича в суде так никто и не увидел.

Журналистов судили за сюжет «Историки исследуют древние гродненские подвалы», который вышел на «Белсате»

В результате журналисты Киркевич и Денисов получили штрафы по 30 базовых величин каждый, то есть по 765 рублей. От показаний в суде они отказались, с постановлением не согласны и собираются в ближайшем будущем его обжаловать.


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