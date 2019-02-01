Можно ли похудеть с помощью завтрака? 2 1.02.2019, 19:48

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Австралийские ученые проверили известный миф.

Репутация завтрака как важного элемента режима дня при похудении строится на двух основных принципах. Первый гласит, что завтрак может позволить дольше не чувствовать голод и, следовательно, сократить общее количество калорий. Второй — что употребление пищи по утрам на самом деле увеличивает скорость сжигания калорий в течение дня. Ученые провели метаанализ, чтобы проверить две эти концепции, пишет «Вокруг света».

В своей работе группа исследователей под руководством Кэтрин Сиверт из Университета Монаша (Австралия) изучила почти две тысячи научных публикаций по теме за период с 1990 по 2018 год. После тщательного отбора научных работ (ученые отсекли повторы, аннотации докладов с конференций, обзоры и исследования с несовершеннолетними участниками) в руках специалистов осталось всего 13 исследований, которые включали в себя 1416 участников.

Изучение работ показало, что в среднем люди, которые ели завтрак, потребляли на 259,79 калории в день больше, чем те, кто не завтракал, а те, кто пропускал завтрак, весили примерно на 0,44 килограмма меньше, чем те, кто завтрак не пропускал. По словам ученых, этих результатов достаточно, чтобы поставить под сомнение два основополагающих столпа пользы завтрака для потери веса.

Специалисты подчеркивают, что это исследование не может считаться доказательством того, что отказ от завтрака — хорошая идея для абсолютного большинства. Для некоторых людей завтрак может все еще иметь важные последствия для здоровья, независимо от влияния утреннего приема пищи на потерю веса. К примеру, дети, которым необходимо сосредоточиться на уроках в школе, должны получить энергию при утреннем приеме пищи, а для спортсменов завтрак крайне важен ввиду тренировок. Диабетикам также может понадобиться соблюдать определенный режим питания, чтобы принимать лекарства и поддерживать уровень сахара в крови.

«Ключевой посыл нашего анализа заключается в том, что если человек любит завтракать, — это нормально. Однако нет никаких доказательств того, что мы должны поощрять людей к тому, чтобы они изменили свой рацион питания, включив в него завтрак, чтобы предотвратить увеличение веса или ожирение», — утверждает Цикуттини.