Алексей Навальный рассказал о первых победах своего профсоюза 1.02.2019, 19:53

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Алексей Навальный

Идея российского оппозиционера сработала.

В эфире передачи «Россия будущего» на Ютуб-канале «Навальный Live» глава ФБК Алексей Навальный отчитался о работе созданного на прошлой неделе профсоюза, цель которого – защитить работников бюджетной отрасли от произвола начальства, пишет «Русский монитор».

Отвечая на соответствующий вопрос зрителей, оппозиционер заявил о том, что «профсоюз Навального победил». По словам политика, факт создания профсоюза прокомментировал пресс-секретарь Путина Д. Песков, который сказал, что в Кремле не знают ничего о данной инициативе Навального, но общественный контроль над соблюдением «майских указов» президента поддерживают.

В доказательство того, что идея с профсоюзом сработала, Навальный приводит пример вчерашнего разговора «гаранта» с министром образования, в ходе которого Путин четырежды повторяет фразу «Следите за зарплатой!». Это, по словам оппозиционера, свидетельствует о том, что «наверху» поняли позыв, и теперь будут делать все возможное, чтобы «выбить землю из-под ног оппозиции» путем выплаты зарплат бюджетникам в соответствии с данными ранее обещаниями.