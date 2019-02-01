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Хуан Гуаидо представил план выхода Венесуэлы из кризиса

  • 1.02.2019, 20:13
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Хуан Гуаидо
Фото: epa/upg

Временный президент Венесуэлы рассказал, как бороться с бедностью в стране.

В Каракасе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо представил своим сторонникам программу действий, направленную на стабилизацию экономики и борьбу с бедностью, сообщает "Евроньюс".

"Мы уже обсуждаем с Европой восстановление Венесуэлы, чтобы продвинуться в возвращении наших активов, получении гуманитарной помощи и многом другом", - сказал политик. Ранее Европарламент одобрил резолюцию по Венесуэле, которая признает Гуаидо исполняющим обязанности президента.

Хуан Гуаидо, лидер оппозиции: "От имени всей Венесуэлы я благодарю Европейский парламент за признание демократии, мира, за уважение к нашей конституции".

Гуаидо подчеркнул, что оппозиция остается единой и рассказал о том, что на его семью оказывается давление со стороны полиции. Позднее в правоохранительных органах это заявление назвали ложью.

Хуан Гуаидо, лидер оппозиции: "В эти минуты в моем доме находятся сотрудники спецназа полиции, они хотят увидеть мою супругу Фабиану. Диктатура считает, что может нас запугать. Я получил эту информацию до того как пришел сюда". Обращаясь к военным Гуаидо отметил: "У военнослужащих есть время, чтобы сделать правильный исторический выбор. Есть время на то, чтобы проявить уважение к конституции".

На встрече со своими единомышленниками Гуаидо также сообщил, что не желает участвовать в переговорах с правительством Николаса Мадуро.


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