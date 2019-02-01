Важное заявление Матвей Ганапольский

1.02.2019, 20:41

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Матвей Ганапольский

Фото: rfl/re

Такая русская любовь сейчас не пройдет.

Национальный Лидер пригласил меня, чтобы сделать важное заявление.

— Мне только что позвонили из Европы и сообщили смешную новость, — сказал Лидер.

— У вас все же есть телефон? Вы же говорили, что нет. Дайте номерок, — взмолился я, — обещаю, что ночью звонить не буду.

— Они звонили в рельсу, — уточнил Лидер. — Номерок не дам, лучше пишите мне в мессенджер или в вайбер, но помните, что их у меня тоже нет. Но перейдем к сути. Итак, мне позвонили в рельсу из Европы и сообщили, что я, в смысле Россия, должны заплатить 10 миллионов евро в качестве компенсации за моральный ущерб за высылку грузин в 2006 году.

— А кто должен платить — вы или Россия?

— Вы забыли, что я и есть Россия, — уточнил Национальный

Лидер, — что, в данном случае, не очень хорошо. Вроде платит Россия, а такое ощущение, что плачу я. А сумма не маленькая. Так вот, я хочу по этому поводу сделать заявление.

— Записываю! — я взмахнул ручкой.

— Нет, давайте заявление напишем вместе, чтобы было вежливо, а то снова скажут, что я из КГБ.

— А в чем его суть?

— В том, что Великая Россия, то есть, я, платить не будем.

Предлагаю написать так: «Мы ваши решения видели в гробу!»

— По моему, недостаточно дипломатично.

— Хорошо, а если написать, что у нас нет денег.

— Бросьте, это однодневная зарплата Сечина. Слушайте, а зачем вы вообще высылали этих грузин. Вы не любите Саакашвили, но он был в Грузии.

— На это было две причины. Во-первых, в грузинских ресторанах были большие очереди, и я решил помочь братскому грузинскому народу немножко окончательно решить грузинский вопрос. Во-вторых, авиасообщение с Грузией довольно дорогое, а каждый грузин хочет увидеть родной Тбилиси. Поэтому мы всех отправляли бесплатно, правда, в грузовых самолетах. Некоторые не оценили наш дружеский шаг. Но когда мы оккупировали двадцать процентов Грузинской территории, они тут же все оценили. Теперь русский турист там самый желанный. В ноги кланяются! Так что, грузины — прекрасный народ. Главное — гордый!

— Хорошо, вернемся к вашему заявлению, — я снова помахал ручкой. — Перед финальной фразой должен быть какой-то текст. О чем?

— Конечно же, о дружбе, причем многовековой, — назидательно поднял палец Лидер. — Вспомните об общей истории, о победе в войне, а потом красиво изложите мою концепцию любви ко всем народам.

— А в чем смысл концепции?

— Все просто! Есть россиянин, у него есть нефть и газ. Украинец для него танцует гопак и варит борщ с пампушками, белорус поет «Александрину», казах делает конскую колбасу, молдаванин вино, а прибалты ликер. Но все это, в виде российских федеральных округов…

— Боюсь, что такая русская любовь сейчас не пройдет, — я пожал плечами.

— Там, где не пройдет русская любовь, пройдет русский танк, — с нажимом произнес Национальный Лидер.

— Что, так и написать? — я попробовал пошутить.

— Так и напишите, — очень серьезно произнес Лидер, глядя мне в глаза. — Конечно, напишите интеллигентнее, можете менять текст как хотите, оставив суть.

— Хорошо, напишу, — я разочаровано закрыл блокнот. — У нас, правда, нет финальной фразы вашего заявления. А она должна быть, ибо в ней вы должны высказать свое отношение к Европе, ее институтам, судам и решениям.

— А какая вам нужна фраза? — Национальный Лидер задумался.

— Фраза должна быть конкретной, немногословной, отражающей наш путь, вашу идею вставания с колен и всякие скрепы. Ну, такая фраза, как гвоздь.

— Есть такая фраза! Пишите: «Поцелуйте нас в зад!» И эту фразу, я прошу не менять!

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»