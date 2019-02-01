Родственники пропавших политиков: Мы знаем, кто это сделал 11 1.02.2019, 20:59

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Почему СК прекратил расследование дел Захаренко, Гончара и Красовского?

Следственный комитет Беларуси сообщил о приостановлении предварительного расследования дел об исчезновении Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

В официальных письмах, которые получили со Следственного комитета родственники пропавших и их представители, сказано, что в случае «выяснения виновного лица расследование будет сразу восстановлено». «Радыё Свабода» расспросило, что думают родственники пропавших политиков о решении Следственного комитета.

Зинаида Гончар, жена заместителя председателя Верховного Совета 13-го созыва Виктора Гончара (исчез в сентябре 1999 года): «Придет время, когда скажут, что произошло, и назовут, кто виноват»

«Кстати, это не первое приостановление. Такое уже было в середине 2018 года, потом восстановили. Каково мое отношение? Естественно, мне ничего не понятно, так как меня ни с чем не ознакомили, дело же не показывают. Но все равно я не воспринимаю это решение как то, что исчезла последняя надежда найти правду. Для меня такая надежда никогда не исчезнет, хотя очевидно, что все откладывается еще дальше.

И все же верю, что придет время, когда дело доведут до логического результата и скажут, что произошло, и назовут, кто виноват. Но вот сейчас - не время, дело приостановили. Почему? У меня насчет причины версий нет. Возможно, чтобы потом снова открыть дело и показать бурную деятельность».

Олег Волчек, юридический представитель семьи экс-министра внутренних дел Юрия Захаренко (исчез в мае 1999 г.): «Дело списывают в архив»

«Фактически это означает, что следствие прекращено, свернуто полностью. Начальник отдела юстиции Следственного комитета Варавко, который подписал уведомление о приостановлении дела Юрия Захаренко, уверяет, что будут приниматься меры для нахождения виновных, но на самом деле дело списывают в архив.

20 лет ничего не делалось, когда формально дело продлевалось, а тут, когда приостановили, то будут делать? Так не бывает. Вон дело Дмитрия Завадского также приостановили - и что, восстановили? Нет. То есть для меня это однозначно означает, что власть окончательно признала: виновных в похищении Захаренко не найдем. И с Гончаром и Красовским то же самое - не хотели искать, а сейчас сказали, что и не будут».

Раиса Михайловская, руководитель «Белорусского документационного центра», который помогает семьям пропавших политиков, в том числе Ирине Красовской, жене бизнесмена Анатолия Красовского (исчез вместе с Виктором Гончаром в сентябре 1999 года): «Будем писать жалобу»

«Мы вместе с Ириной Красовской сейчас занимаемся обжалованием этого решения Следственного комитета.

В деле Красовского вообще много чего непонятного. Родственники постоянно получали сообщения о продлении предварительного расследования, но летом 2018 года Ирина увидела в интернете интервью с одним человеком, Заболотским, который рассказывал о некоторых фактах относительно исчезновения Анатолия Красовского и Виктора Гончара. Это Ирину заинтересовало, и было подано ходатайство на имя следователя СК Юрия Варавко, чтобы они присоединили это интервью к материалам дела. И вот Варавко Ирине в ответ написал, что уже приостановленное дело возобновлено для выяснения этого факта.

То есть дело уже приостанавливалось, хотя Ирину об этом не информировали. А теперь - как выяснилось, еще в ноябре - дело Гончара и Красовского снова приостановили, а в конце декабря приостановили и дело Захаренко. Но родственники собираются обжаловать эти решения. Ирина Красовская точно будет обжаловать», - сказала Раиса Михайловская.

Начальник отдела СК Юрий Варавко, который уведомил Ирину Красовскую о приостановлении расследования дела ее мужа Анатолия Красовского, в своем письме написал, что «это решение может быть обжаловано прокурору, который осуществляет надзор за предварительным расследованием».

Между тем, по мнению правозащитницы Раисы Михайловской, такое обжалование следователями «фактический заблокировано»:

«Ведь родственникам прислали только уведомление, а само постановление о приостановлении расследования не прислали, а это и есть тот основной документ, на который нужно ссылаться в жалобе в прокуратуру. Сейчас мы с Ириной боремся за то, чтобы прислали это постановление».

Почему накануне 20-летия исчезновения Юрия Захаренко и Виктора Гончара с Анатолием Красовским власти решили расследованию приостановить? У главы «Белорусского документационного центра» Раисы Михайловской есть по этому поводу своя версия.

«Напомню, что в прошлом году и в Комитете против пыток ООН, и на сессии Комитета по правам человека ООН, когда заслушивался официальный отчет Беларуси, вопрос о принудительных исчезновениях звучал, и правительство выглядело очень плохо.

Фактически, белорусское государство бесконечно критикуется по этому вопросу, а сдвигов нет. Не расследуют, не нашли виновных, не наказали, не сделали выводов - такие были претензии к делегации правительства. Считаю, что чтобы спасти свой имидж, делегация Беларуси на последней сессии Комитета по правам человека ООН должна была заниматься подменой: они вообще отрицали, что у нас есть пропавшие политики, а говорили только об исчезновении обычных людей. И относительно этих исчезновений говорили, что 98% их расследуется, так как люди либо находятся живыми, либо находятся тела. А относительно принудительных исчезновений еще говорили, что в нашем законодательстве такое даже не предусмотрено.

В результате Комитет по правам человека ООН рекомендовал Беларуси криминализировать принудительные исчезновения, а это серьезно: надо доделать много законов, а главное, через некоторое время давать в ООН отчет, что сделано. А этого наша власть и не хочет. Возможно, поэтому они и решили

Возможно, поэтому они и решили скорее дела приостановить, да конец. Нет дел - нет и ответственности. Вот как с делом Дмитрия Завадского: 13 лет как дело приостановили, за исчезновение определенные люди несут наказание, а почему это было сделано, кто заказал, где тело человека - неизвестно, и следователей это не интересует. Ничего не делается».

Светлана Завадская, жена оператора российского телеканала «ОРТ» Дмитрия Завадского (исчез в июле 2000 года): «Не было и нет политической воли расследовать»

«Сразу было видно, что следственные органы не собираются расследовать наше дело и дела исчезнувших политиков. Не было на это политической воли сразу, и она не появилась за почти 20 лет. Поэтому для меня нет новости в том, что сейчас делa Захаренко, Гончара и Красовского приостановили. То, что их автоматически продолжали, ни о чем не говорило, так как делалось формально. Мы все равно знаем, кто это сделал, но надеемся на какой-то другой суд».

На вопрос, почему СК решил все же приостановить также и дела исчезнувших политиков, как было с делом ее мужа, Светлана Завадская ответила так:

«Трудно за них говорить. Может, повлияли обстоятельства политические, может, внешнеполитические. Для меня очевидно, что для профессиональных следователей это стыдоба - 20 лет расследовать и ничего не найти. И для следователей, и для прокуратуры, для всех, кто этим профессионально занимался, это позор. Им давно эти дела мешают выглядеть прилично.

У нас же все время идут показательные процессы, что преступников нашли чуть ли не за два-три дня, а тут такие дела - и ничего. Тем более, если все знают людей, которые причастны к этим исчезновениям, на них висят санкции, есть резолюции международных организаций по этим людям, а наши следственные органы столько лет это игнорируют - так как к этому относиться? Как к фарсу, цирку. Вот сейчас очередной антракт».

«Белорусский документационном центр» напоминает, что в причастности к исчезновениям Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского подозреваются Виктор Шейман, Владимир Наумов, Юрий Сиваков и Дмитрий Павличенко, в отношении которых с 2004 года действуют санкции Евросоюза и США.