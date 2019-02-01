Ангела Меркель закрывает страницу в «Фейсбуке» 1.02.2019, 21:14

Ангела Меркель

Канцлер Германии обосновала свой шаг тем, что уже не возглавляет ХДС.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что закрывает свою страницу в социальной сети Facebook.

Сообщение о своем решении она выложила в видео на своей Facebook-странице, которая пока не закрыта, пишет "Европейская правда".

В видео Меркель обосновала свой шаг тем, что уже не возглавляет партию Христианско-демократический союз.

Вместе с тем Меркель отметила, что за ее работой на посту канцлера можно будет и дальше следить в соцсетях - на официальной странице правительства в Facebook и в социальной сети Instagram.

"Сегодня - день, когда я хотела бы поблагодарить вас за вашу многочисленную поддержку на моей странице в Facebook", - сказала Ангела Меркель. За ее страницей в этой соцсети следят 2,5 млн пользователей.

В октябре прошлого года Меркель объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя партии ХДС. В декабре однопартийцы Меркель выбрали Аннегрет Крамп-Карренбауэр на этот пост.

Меркель также сообщила, что этот срок на посту канцлера Германии, который завершается в 2021 году, является для нее последним.