Канадцы разгадывают тайну нарисованного на снегу медведя 1.02.2019, 21:20

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Журналисты провели целое расследование.

В Монреале на снегу нарисовали огромного медведя — с глазами, носом, ртом и пупком. Теперь канадцы пытаются выяснить: как же его автору удалось изобразить пупок, не оставив на снегу никаких следов? Журналистка CBC Кейт Маккена пересказала наиболее популярные гипотезы о его происхождении, пишет «Медуза».

Wholesome snow art on the Lachine canal ❤️ pic.twitter.com/pQIxellzRx — Kate McKenna (@katemckenna8) 30 января 2019 г.

Автор прыгнул в центр рисунка

По словам журналистки CBC, расстояние от края медведя до его пупка составляет примерно два метра — прыгнуть так далеко в зимней одежде достаточно сложно. Следов скольжения на фотографии тоже нет.

Пупок сделали с помощью снежков

На снимке видно, что медвежий пупок — это четыре ямки, расположенные рядом. В таком случае, кидать снежки нужно было предельно аккуратно.

Для пупка использовали дрон

В теории, так автор мог сбросить что-нибудь тяжелое прямо в центр рисунка (например, огромный снежок). Однако дроны вряд ли бы выдержали температуру в минус 20 градусов Цельсия.

Другой вариант — хоккейная клюшка

Длина хоккейной клюшки для взрослых составляет около полутора метров. Скорее всего, с помощью клюшки в вытянутой руке и правда можно было бы дотянуться от края медведя до его пупка. К тому же, брови животного выглядят так, будто их рисовали палкой — возможно, для этого тоже использовали хоккейную клюшку.

Ямки, образовывающие пупок, появились еще до медведя

Возможно, именно они вдохновили авторов на остальной рисунок. Журналистке CBC это кажется малоправдоподобным. Предположительно, медведя нарисовали вечером 29 января или в ночь на 30 января, но в тот день в Монреале до пяти утра шел снег. Если бы пупок появился раньше рисунка, то к моменту окончания снегопада его, скорее всего, уже замело. При этом глубина ямок и других деталей рисунка кажутся примерно одинаковыми. Значит, медведь (и его пупок) появились уже после снегопада.