Tut.by: Силовики задержали гендиректора крупного военного предприятия 1.02.2019, 21:40

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Фото: director.by

Гендиректора «БелОМО» Вячеслава Бурского задержали на прошлой неделе.

В Минске на прошлой неделе задержали генерального директора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского. Об этом tut.by рассказали два информированных источника.

В приемной Бурского не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании гендиректора. Там лишь сказали, что в настоящее время исполняющим обязанности руководителя холдинга является Александр Мороз, первый заместитель гендиректора — директор по экономике и финансам и член cовета Республики.

В Минпроме, в ведомственном подчинении которого находится «БелОМО», также не стали комментировать «слухи и разговоры» о задержании Вячеслава Бурского. Вместе с тем там отметили, что работа в холдинге «БелОМО» ведется «в установленном порядке». «Набсовет принял решение о назначении г-на Мороза исполняющим обязанности гендиректора. В принципе, это не новая для него функция. В течение года он уже был „и.о.“ в силу болезней, командировок г-на Бурского», — сказали в Минпроме, но не назвали причину нынешнего кадрового решения. Возможно ли возвращение Вячеслава Бурского на должность генерального директора холдинга «БелОМО»? «Должность [находится] в кадровом реестре президента. Соответствующие решения публикуются», — ответили в Минпроме.

В течение двух дней журналистам не удалось получить комментарий в СК и КГБ по поводу задержаний в «БелОМО».

Доктор технических наук, профессор Вячеслав Бурский возглавил «БелОМО» в 1992 году. Но карьеру начал еще в 1970-м обычным инженером, потом 14 лет проработал главным технологом и главным инженером. Бурский награжден орденами «Знак Почета», Отечества II и III степени.

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Фото: Reuters

ОАО «ММЗ имени С.И.Вавилова — управляющая компания холдинга «БелОМО» специализируется на разработке и выпуске оптико-электронных, лазерных и оптико-механических устройств, в том числе двойного назначения, автомобильных компонентов для большегрузных автомобилей, индивидуальных приборов учета газа, промышленных светильников, бытовой техники, товаров народного потребления. В состав холдинга «БелОМО» помимо Минского механического завода имени С.И.Вавилова входят вилейский завод «Зенит», рогачевский «Диапроектор», жлобинский «Свет», НТЦ «ЛЭМТ», завод «Оптик».