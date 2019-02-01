Трамп заявил о желании заключить с Россией новый ракетный договор 1.02.2019, 21:58

Президент США надеется на то, что будет заключен новый договор о РСМД.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить с Россией новый договор о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше [текущего]. Конечно, я бы этого хотел», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Заявления американского лидера прозвучали в преддверии приостановки обязательств Вашингтона по действующему договору.