Папа у Васи силен в математике 1.02.2019, 22:05

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Виктор Горбачев

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Про Скорину питерского мы уже знаем и слышали.

Один сказал - другие промолчали. И самое тут "обидное", что именно математики и молчат. Значит? Значит ну ее... Так сказал "командир" полка. Должен быть уровень простого счетовода. Не более.

Как Ермошина. Сказала 86% - и не считать! Вот такие математики нам и нужны. Всех школьников в поля и на огороды. На фермы, хвосты крутить. Хоть быку, хоть корове. Ну, или козлам. Тут не математика - тут крепость рук важна и наличие извилины в голове. Труд - основа успешного развития. Именно физический и без математических расчетов. Лопатой - да по голове. Ой, яму копать. Или не копать. А те, кто умеет считать - государству не нужны. Они слишком умные. Раб - вот то, что нужно. А математика? Математика - царица наук. Кто знает математику - тот знает все. Так что, извольте.

Подумал. А чего это так наехал на математику и биологию? Может, он, как папа, лично сам все видит и понимает, что это проблемно? Значит - не могут осилить двоем? Хотя, папа у Васи силен в математике. Ну, про Скорину питерского мы уже знаем и слышали. Историю знаем на "отлично" уже всей страной. И да, значит - IT-страны тут не будет. Так, баловство и не более.

И вообще, зачем нам школа? Писать и считать научился - в армию или на завод шагом марш! Понимаете? Умный в математике человек быстро посчитает свои трудовые часы, свою зарплату, налоги, посчитает все доходы и расходы, и предъявит этому государству правильные цифры и счет.

Умение считать, граждане заседатели, это прямой антипод умению убеждать. Когда ты не слушаешь пропаганду, а сидишь считаешь - картина жизни в стране будет удручающая. Правдивая. И оно ему надо?

Вот поэтому математики и не нужны. Чур их и ее!

Сорри, а вы слышали: "Умный любит учиться, а дурак - учить". Задумался. Где я? Может, собрать все умные книги в большую груду - да сжечь! И не говорите потом, что 2 х 2 равно 4. Десять! И точка!

С каждым днем все веселее и веселее. А вы говорите - дно! Тут до дна - как до луны! При нашем молчании и покорности.

Тут так - маленькое донышко еще, а до днища лететь и лететь. Да без математики!

Виктор Горбачев, "Фейсбук"