Папа у Васи силен в математике
- 1.02.2019, 22:05
- 1,296
Про Скорину питерского мы уже знаем и слышали.
Один сказал - другие промолчали. И самое тут "обидное", что именно математики и молчат. Значит? Значит ну ее... Так сказал "командир" полка. Должен быть уровень простого счетовода. Не более.
Как Ермошина. Сказала 86% - и не считать! Вот такие математики нам и нужны. Всех школьников в поля и на огороды. На фермы, хвосты крутить. Хоть быку, хоть корове. Ну, или козлам. Тут не математика - тут крепость рук важна и наличие извилины в голове. Труд - основа успешного развития. Именно физический и без математических расчетов. Лопатой - да по голове. Ой, яму копать. Или не копать. А те, кто умеет считать - государству не нужны. Они слишком умные. Раб - вот то, что нужно. А математика? Математика - царица наук. Кто знает математику - тот знает все. Так что, извольте.
Подумал. А чего это так наехал на математику и биологию? Может, он, как папа, лично сам все видит и понимает, что это проблемно? Значит - не могут осилить двоем? Хотя, папа у Васи силен в математике. Ну, про Скорину питерского мы уже знаем и слышали. Историю знаем на "отлично" уже всей страной. И да, значит - IT-страны тут не будет. Так, баловство и не более.
И вообще, зачем нам школа? Писать и считать научился - в армию или на завод шагом марш! Понимаете? Умный в математике человек быстро посчитает свои трудовые часы, свою зарплату, налоги, посчитает все доходы и расходы, и предъявит этому государству правильные цифры и счет.
Умение считать, граждане заседатели, это прямой антипод умению убеждать. Когда ты не слушаешь пропаганду, а сидишь считаешь - картина жизни в стране будет удручающая. Правдивая. И оно ему надо?
Вот поэтому математики и не нужны. Чур их и ее!
Сорри, а вы слышали: "Умный любит учиться, а дурак - учить". Задумался. Где я? Может, собрать все умные книги в большую груду - да сжечь! И не говорите потом, что 2 х 2 равно 4. Десять! И точка!
С каждым днем все веселее и веселее. А вы говорите - дно! Тут до дна - как до луны! При нашем молчании и покорности.
Тут так - маленькое донышко еще, а до днища лететь и лететь. Да без математики!
Виктор Горбачев, "Фейсбук"