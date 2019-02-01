«Беларусбанк» перестал выдавать дешевые кредиты на «БелДжи» 1 1.02.2019, 22:14

Фото: onliner.by

Договор между банком и белорусско-китайским предприятим истек.

Не успело белорусско-китайское предприятие отчитаться о значительных успехах на белорусском рынке в прошлом году (4-е место в топ-10, 3304 реализованных авто), как в социальных сетях появились сообщения, что «Беларусбанк» больше не выдает кредиты на белорусские Geely.

Журналисты портала abw.by позвонили дилерам Geely, чтобы проверить информацию, появившуюся в социальных сетях. Там подтвердили: «Беларусбанк» действительно больше не выдает льготные кредиты под 1,9% годовых.

Оказалось, что договор между «Беларусбанком» и «БелДжи» действовал до 31 января 2019 года. А теперь его действие прекратилось, в связи с чем прекращено и льготное кредитование населения при приобретении автомобилей Geely. Будет ли возобновлен договор? Предположительно – да, но 100-процентной гарантии этого пока нет, никакой информации о сроках возобновления договора в колл-центре банка не дали.