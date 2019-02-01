Арина Соболенко: Я вышла и захотела 1 1.02.2019, 22:35

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Арина Соболенко

Первая ракетка Беларуси рассказала победу над Екатериной Александровой.

Десятая ракетка мира Арина Соболенко (4), в четвертьфинале турнира в Петербурге обыгравшая Екатерину Александрову (Q) 6:3, 6:4, прокомментировала спад в середине второго сета, когда упустила преимущество в брейк, пишет «Трибуна» .

«Сама не знаю. План был не выпадать из матча, но сегодня почему-то волнами была концентрация. Но рада, что несмотря на такое состояние, смогла выбрать.

Когда вышел тренер [Дмитрий Турсунов], он сказал, что ему нечего сказать. Что когда я хочу играть, я играю, когда не хочу – не играю. И я просто пошла и захотела играть (смеется)».

В полуфинале чемпионка Шэньчжэня сыграет с победительницей встречи Кики Бертенс (2) и Анастасии Павлюченковой.