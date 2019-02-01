Третья часть британских компаний может покинуть страну после Brexit 1.02.2019, 22:41

16% компаний уже перенесли свою деятельность в другие страны

Почти треть компаний Великобритании могут перенести свою деятельность за пределы королевства из-за последствий выхода страны из Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные исследования британского Института директоров, опубликованные 1 февраля, пишет "Гордон".

Исследование показало, что 16% британских фирм уже перенесли свою деятельность за границу, а еще 13% активно рассматривают возможность переезда.

Директор Института директоров Эдвин Морган отметил, что тенденция не ограничивается крупным бизнесом. "Более крупные компании уже перенесли свою деятельность, но вероятность того, что небольшие фирмы будут рассматривать эту возможность, сейчас вдвое выше", – заявил он.

Исследователь считает, что такие предприятия обычно располагают боле ограниченными ресурсами и "размышления о таких дорогостоящих действиях ясно показывают, в каком опасном положении они находятся".

Морган пришел к выводу, что неизбежный сбой и нарушение торговых барьеров, которые принесет Brexit по схеме no deal, будут непродуктивными.

Исполнительный директор французской бизнес-сети Paris Europlace Арно де Брессон заявил, что порядка 260 фирм, работающих преимущественно в Великобритании, готовятся перенести некоторые операции во Францию, пишет ВВС. По словам де Брессона, он находятся “на этапе подтверждения и внедрения“.

Издание приводит данные бельгийского правительственного агентства Hub.Brussels, согласно которым количество компаний, перенесших свою деятельность из Великобритании в Бельгию, после референдума 2016 года выросло вдвое. За 31 месяц после голосования за Brexit от 95 до 100 компаний создали новое юридическое лицо в Брюсселе. За тот же период до референдума в столице Бельгии планировали создать от 50 до 55 компаний.