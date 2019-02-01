Чего добился Лукашенко-экономист, историк и хоккеист? 9 1.02.2019, 22:58

3,232

«Таланты» диктатора вышли для Беларуси боком.

Лукашенко снова обрушился на систему образования, из-за которой парни понятия не имеют «что такое рубанок, фуганок и стамеска», а девчонки «не знают, как поджарить яичницу, не может пришить пуговицу». По его мнению, в прежние годы всему этому учили, да еще и программу по лыжной подготовке в обязательном порядке осваивали.

Воодушевившись гневными речами диктатора, «Салiдарнасць» решилa напомнить, чем для всех нас обернулись его собственные навыки и таланты.

Историк Лукашенко с первых дней прихода к власти взял курс в прошлое. Вернул командно-административную систему управления, сохранил все то, что и в лучшие свои годы было неэффективным — в первую очередь колхозы.

Историк Лукашенко заключил союз с Россией, заложив тем самым под страну мину замедленного действия.

Экономист Лукашенко начал руководить страной, имевшей $ 1,25 миллиона госдолга, и довел это показатель до рекордных $ 16,5 миллиардов. Белорусы десять лет ждут обещанных по 500, пока соседи зарабатывают в разы больше.

Спортсмен Лукашенко лично из года в год выигрывает «любительские» турниры по хоккею, а тем временем национальная хоккейная сборная вылетела из элиты, а на школьные турниры юным хоккеистам из регионов приходится собирать форму с мира по перчатке и клюшке.