Глава МИД Польши призывает США разместить ядерные ракеты в Европе 1.02.2019, 23:15

Яцек Чапутович

Яцек Чапутович не исключает, что однажды ядерные ракеты появятся на территории Польши.

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступает за размещение в Европе ядерных ракет США.

Как сообщает телеканал atr.ua, об этом написало издание Spiegel.

«В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ядерные ракеты», — сказал Чапутович.

Он не исключил, что однажды ядерные ракеты НАТО будут размещены на территории Польши.

«Мы этого совсем не хотим. Но все будет зависеть от того, как поведет себя Россия в будущем, будет ли она продолжать свое агрессивное поведение в плане вооружений, а также будет зависеть от решений, которые примет Альянс», — заявил министр.

Как сообщалось ранее, власти США объявили о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Напомним, 4 декабря 2018 года США заявили, что выйдут из договора о РСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Нарушением договора в США называют разработку Россией ракетной системы 9М729. Россия, в свою очередь, настаивает, что якобы не нарушает договора, так как дальность ракеты не превышает 500 километров.

Ранее сообщалось, что в Генассамблее ООН не приняли внесенную Россией резолюцию о «сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» (ДРСМД). За документ проголосовали 43 страны, против — 46, еще 78 воздержались.