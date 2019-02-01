Против блогера Сергея Петрухина хотят завести уголовное дело 1 1.02.2019, 23:05

1,318

Сергей Петрухин

Власти пытаются обвинить его в «клевете» и «оскорблении милиции».

Брестский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь 1 февраля вынес постановление о привлечении брестского блогера Сергея Петрухина в качестве обвиняемого по уголовному делу, которое ранее было возбуждено в отношении него по ч. 2 ст. 188 (Клевета) и ч. 2 ст. 189 (Оскорбление) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Об этом «Брестской газете» сообщил Сергей Петрухин.

Поводом для привлечения блогера к уголовной ответственности по статье «Клевета» стал видеоролик, который был снят 23 марта 2018 года в здании суда Ленинского района Бреста и транслировался на видеохостинг YouTube. В нем Петрухин, как говорится в постановлении, высказывал информацию в отношении участкового инспектора Ленинского РОВД Сергея Игнатюка.

А 3 апреля того же года на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил комментарий, «содержащий презрительные, уничижительные, негативно-оценочные, не соответствующие нормам речевого общения по форме выражения к видеоролику «Великолепная четверка_3. Носатый. Финал». Тем самым он «умышленно унизил честь и достоинство» четверых сотрудников Ленинского РОВД, чем причинил им моральный вред, т. е. совершил преступление, предусмотренное частью 2 статьи «Оскорбление».

Напомним, брестский блогер Cергей Петрухин - постоянный и неизменный участник акций протеста против вредного аккумуляторного завода. Блогер проводят обличающие власти расследования, раскрывая факты коррупции и воровства.

Cергей Петрухин стал лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2018 год в двух номинациях: «За смелость в творчестве» и «За личное мужество».