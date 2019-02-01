Белорусы добились первой победы над «Табакерками» 1 1.02.2019, 23:25

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Фото: tut.by

В Солигорске уберут киоски друга Лукашенко Олексина с главных улиц города.

После того, как жители Солигорска потребовали перенести «табакерки» с главных улиц города, власти были вынуждены пойти на уступки. Киоски «Табакерка», установленные ранее на остановках городского транспорта и вдоль главных улиц города, будут демонтированы.

Напомним, компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, планирует создать в течение двух лет в Беларуси почти 2500 торговых точек по продаже сигарет.