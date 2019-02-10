Международные спонсоры отказались поддерживать спортивные игры Лукашенко 9 10.02.2019, 8:15

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Вторые европейские игры могут обернуться огромными затратами из бюджета Беларуси.

Во время мероприятия «Минская лыжня» Лукашенко заверил, что Европейские игры, которые пройдут в нашей стране уже в этом году, полностью себя окупят. Правда, желающих проспонсировать такое спортивное мероприятие пока не так много, сообщает «Белсат».

Восемь тысяч волонтеров и «все государственные органы». Огромными затратами из бюджета Беларусь готовится принять в июне грандиозное спортивное соревнование – Вторые европейские игры. Вот только одних денег из бюджета и административного ресурса для этого пока маловато.

«Согласно контракту были обязанности (Европейских олимпийских комитетов) привлечь крупных международных спонсоров, но на сегодня результатами этой работы мы не можем быть удовлетворены», – заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Малое количество международных спонсоров, готовых поддержать Европейские игры, свидетельствует о невысокой значимости этих соревнований, рассуждают эксперты.

«Это не Олимпийские игры, это не чемпионат мира по футболу или даже хоккею. Это довольно маргинальное спортивное мероприятие – оно проводилось пока что лишь однажды – в Азербайджане, в следующий раз будет в Беларуси. Западноевропейские страны, как известно, не пожелали принимать эти игры. Пока это очень скромное мероприятие, которое не вызывает большого внимания ни в спортивной общественности, ни в широких массах населения», – говорит обозреватель радио «Свобода» Виталий Цыганков.

Действительно ли это так, мы спросили у жителей Минска.

Жители Минска:

«А что, какие-то инвестиции сюда придут? Нет».

«Не понимаю только, почему город в порядок приводят только сейчас, а не в течение года, а вообще это нужно, это здорово».

«Я считаю, что средства вообще непонятно куда вкладываются. Поэтому только на себя рассчитываю. Будь что будет ».

«Во-первых, город более чистый становится. Во-вторых, люди более приветливые – они друг друга лучше узнают. Поэтому, я считаю, один плюс».

Пакет «Чистый город плюс» от властей, по разным подсчетам, будет стоить не менее 107 миллионов долларов. И это если не считать добровольно-принудительного труда бюджетников и студентов в пользу игр. Кстати, последние уже подверглись выселению из общежитий. С более мелких, но чувствительных для людей проблем – закрытие детского катка в пользу столовой и транспортные пробки из-за аврального ремонта дорог.

«Само проведение игр ударит по бюджету, конечно, очень существенно. Поэтому надо эти цены отбивать, показать, что наша страна привлекательна для туризма – в ключе не только приездов на соревнования, но и на выходные, например, чтобы сюда сгонять было можно», – говорит спортивный журналист Андрей Масловский.

Не жалеть денег на гостей призвал и сам Лукашенко. В окружении профессиональных спортсменов и зрителей в штатском он в очередной раз победил в «Минской лыжне». И заверил, что «ставка на развитие в Беларуси спорта и на проведение в стране крупных международных спортивных соревнований приносит не соизмеримые, а чрезмерные дивиденды.

«Естественно, это все окупается», – уверен Лукашенко.

Однако в отличие от властей Беларуси международные спонсоры деньги считать все же умеют. А потому и на официальной странице Европейских игр в разделе премиум-партнеры значится только один – государственный «Беларуськалий».