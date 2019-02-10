В Сербии протестующие требуют свободы СМИ и справедливых выборов 5 10.02.2019, 8:20

ФОто: reuters

В демонстрациях против президента Вучича участвуют десятки тысяч человек.

Десятки тысяч сербов в субботу, 9 февраля, вновь приняли участие в акциях протеста против политики президента Александара Вучича. Демонстрации прошли в Белграде и ряде других городов страны, сообщает dw.com.

Выступавшие под девизом "Один из пяти миллионов" протестующие требовали свободы медиа и создания справедливых условий для выборов. Девиз возник после того, как Вучич заявил, что не отреагирует на требования демонстрантов, даже если их выдвинут пять миллионов сербов. Всего в республике проживают семь миллионов человек.

Десятая неделя протестов

Протесты в сербской столице проходят десятую субботу подряд. Поводом для проведения первой массовой акции 8 декабря стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Демонстрации стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.