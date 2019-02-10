Техосмотр: к чему привел тотальный бойкот белорусов 8 10.02.2019, 8:27

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Власти засуетились.

Первое в этом году уголовное дело по «взяткам за техосмотр» начальника диагностической станции передано прокурору для направления в суд. Суть: начальник станции брал за прохождение техосмотра (ТО) независимо от состояния авто, пишет Office Life.

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Ранее прохождение государственного техосмотра некоторые источники действительно называли «головной болью» для белорусских автолюбителей, поскольку эта процедура была для них достаточно хлопотной. После нововведений в 2006 году так называемая монополия на допуск транспортных средств к дорожному движению перешла от ГАИ в компетенцию УП «Белтехосмотр» Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси, и это значительным образом упростило процедуру.

В 2011 году в Беларуси также был упрощен ряд процедур и правил прохождения ТО. Являвшийся в то время начальником УГАИ МВД Беларуси Юрий Литвин говорил:

«Политика министерства такова, чтобы было как можно меньше помех для нормальных и цивилизованных отношений. Мы идем по пути упрощения.

Однако в 2013 году была поддержана инициатива Министерства природы, что привело к новым нормам техосмотра, соответствующим вышедшим стандартам. С 1 января 2018 года также были скорректированы правила прохождения техосмотра, в этот раз они действительно стали лояльнее».

Типичная (процедура прохождения технического осмотра https://charter97.org/ru/news/2018/10/19/309549/) при диагностике автомобиля на сегодняшний день предполагает проверку работоспособности передних и задних фар, тормозной и выхлопной систем, подвески ближнего и дальнего света, поворотников, противотуманок, а также омывателя.

Вдобавок к вышеперечисленному предполагается проверка наличия и срока действия страховки, аптечки и огнетушителя. Зачастую водители забывают или попросту не в курсе деталей, которые сотрудники станции квалифицируют как неисправность и запрещают участие транспортного средства в дорожном движении, руководствуясь приложением 4 действующих ПДД. К таким деталям могут быть отнесены, например, немытая машина и неснятые предметы, которые ограничивают обзорность.

Водители попросту могут забыть проверить срок годности огнетушителя или лекарств в аптечке. Следует помнить, что всего пять замечаний приводят к тому, что техосмотр не будет пройден. Замечание само по себе не запрещает участие в дорожном движении до того момента, пока этих неисправностей не насчитается критическое количество, а именно пять. Например, многие ли знают, что неработающая задняя щетка стеклоочистителя при ее наличии — это уже замечание, отсутствующие солнцезащитные козырьки — пометка о неисправности. Но наиболее распространенной неисправностью считаются неотрегулированные фары. Далее в рейтинге стоят неисправности подвески наряду с тормозной системой, потрескавшиеся трубки, а также неуверенная тормозная сила «ручника». Многие авто отличаются разным типом протектора шин на одной оси. А древние «жигули» приезжают с повышенной дымностью и выбросом СО — угарного газа.

Основным документом, которым руководствуются сотрудники станции, является СТБ 1641. В нем черным по белому написано:

Не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, на которых отсутствуют предусмотренные конструкцией системы, агрегаты, элементы кузова и отдельные детали.

Сотрудник станции на его основании порой может отказаться ставить долгожданные подпись и печать в сертификат, увидев просто большое количество ржавчины, что часто вызывает как минимум недоумение или даже негодование, перерастающее в полемику со стороны владельца авто. Требования СТБ сурово гласят:

«Не допускается участие в дорожном движении транспортных средств, на кузове которых имеются значительные внешние повреждения деталей, окраски и (или) если его окраска не соответствует указанной в свидетельстве о регистрации транспортного средства».

Проблема автолюбителей, ездящих без техосмотра, даже не в том, что их автомобиль не соответствует установленным требованиям СТБ, и, вероятно, даже не в том, что услуга обходится от 20 до 30 рублей. Ведь, как мы видим из представленного уголовного дела, стоимость взятки равнозначна по сумме. Дело состоит в том, что с 2014 года прохождение техосмотра увязали с уплатой дорожного сбора, так называемого «дорожного налога».

Оплачивать установленную пошлину необходимо во время прохождения самого техосмотра. И по этому поводу многие водители с тех пор приняли решение не проходить процедуру техосмотра и, соответственно, пошлину не оплачивать. Логика железная: штрафы в любом случае обходились дешевле, с учетом того что на большинство легковушек пошлина составляет 147 рублей в год.

Вплоть до 2018 года у инспекторов ГАИ не было доступа к текущей базе прохождения техосмотра. В процессе проверки документов водители попросту не признавались в отсутствии ТО, заявляя, что, к примеру, забыли документы дома. Подобная забывчивость обходилась изощренным водителям, согласно действующему законодательству, до двух базовых величин, а зачастую, на усмотрение инспектора, и того меньше — только предупреждением.

При повторных выявлениях «забывчивости» дешевле было признать вину на месте и заявить о готовности заплатить штраф на месте, рассчитывая за это на минимальное наказание от 2 до 5 базовых величин за повторное нарушение в течение года.

По мере роста на дорогах количества машин без ТО штраф за непройденный техосмотр увеличили до 750 рублей и ввели повторность. К 2016 году Минтранс внес предложение вовсе запретить движение машин, которые не прошли техосмотр. Официально это было объяснено стремлением повысить уровень безопасности на дорогах, но (между строк) целью инициативы являлся сбор пошлины. Кстати, в результате предложение так и не приняли.

Наряду с этим, пока законодатели думали, как сделать сбор пошлины честным и справедливым для всех, к 2018 году развитие технологий предложило новые инструменты для борьбы с неплательщиками. Так, официальный сайт «Белтехосмотра» предоставил доступ к специальному разделу, в котором в два клика можно проверить прохождение ТО у любого автомобиля с госзнаком Республики Беларусь.

Для получения информации достаточно знать госномер, а также номер техпаспорта. Таким образом, в том числе и у обычных инспекторов ГАИ появился прямой доступ к базе данных «Белтехосмотра». В этом случае, даже если водитель все документы забыл дома, правонарушение будет сразу выявлено. Кроме того, для контроля уплаты пошлины планировали применять камеры скорости, которые к тому времени уже установили по всей стране.

Планировалось, что каждый раз, когда подобная камера сфотографирует машину, не имеющую техосмотра, ее владелец будет получать так называемое «письмо счастья». На сегодняшний день основным вызовом является модернизация системы камер, а именно перевод камер фотофиксации в непрерывный режим. «Незначительно модернизировав эту систему, переведя ее в непрерывный режим, мы можем использовать ее для многих целей», — сказал в эфире одного из телеканалов председатель постоянной комиссии Палаты представителей Андрей Рыбак. Также на данный момент продумывается предоставление Гостехосмотром базы данных, необходимой для работы учреждению «Безопасные дороги Беларуси».

И вот в конце 2018 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что транспортный налог больше не будет привязан к техосмотру. И его не будут включать в стоимость топлива. По данной схеме водителям необходимо будет уплачивать транспортный налог через ЕРИП. Сделать это можно будет в несколько этапов на срок от одного месяца. Эти меры направлены на то, чтобы пойти навстречу и упростить жизнь тем, кто не использует авто круглый год. Глава правительства также отметил, что внедрение новой схемы оплаты налога планируется с 1 июля 2019 года.

Вернет ли лояльное нововведение автолюбителей Беларуси на станции техосмотра и сузит ли тем самым поле для рассады коррупции, мы вскоре увидим.

По предварительным опросам идея «сколько катаешься — столько и плати» пришлась белорусским водителям по душе.