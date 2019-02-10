Зачем понадобилась новая встреча Лукашенко и Путина в Сочи 10 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

10.02.2019, 8:55

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В белорусско-российском переговорном процессе сложилось тупиковая ситуация.

Как сообщил газете «Известия» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, правители России и Беларуси Путин и Лукашенко встретятся 13 февраля в Сочи, чтобы в очередной раз обсудить «углубление интеграции».

Внешне это выглядит странно. Перед самым Новым годом два правителя дважды в течение недели встречались в Кремле, провели многочасовые переговоры. По официальной информации, их результатом стало создание совместной белорусско-российской рабочей группы, призванной подготовить решение спорных проблем. Предложения этой группы должны быть представлены правителям, после чего, как предполагалось, они должны встретиться и принять окончательное решение.

Однако сразу что-то пошло не так. С самого начала возникли сомнения по поводу эффективности такого механизма решения противоречий. Дело не только в том, что официальные представители Беларуси и России по-разному трактовали задачи, стоящие перед этой рабочей группой. Смущает уровень чиновников, которые возглавили эту структуру. Руководить работой группы назначали министров экономики - Дмитрия Крутого и Максима Орешкина.

Парадокс ситуации в том, что в белорусско-российских отношениях и более простые вопросы (типа объемов поставок нефтепродуктов или баланса экспорта продовольственных товаров) решаются на уровне вице-премьеров. А здесь речь идет о создании «союзного государства», затрагиваются конституционные вопросы, тема государственного суверенитета. И готовить эти исторические решения поручено всего лишь министром экономики!

Рабочая группа не приступила к работе

В любом случае казалось, сейчас все внимание должно было бы сосредоточиться на деятельности этой рабочей группы. Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, который возглавляет структуру с белорусской стороны, говорил, что «ждем, когда закончатся новогодние каникулы в России».

«Каникулы» там давно закончились, уже начался февраль, но эта странная рабочая группа почему-то так ни разу и не собралась, не заработала.

Вскоре выяснилось еще более интересная вещь. Согласно информации посла России в Беларуси Михаила Бабича, «российская часть группы приступила к работе» и начала инвентаризацию всех положений союзного договора. Посол сообщил, что, как только российские предложения будут готовы, их передадут «белорусским партнерам».

«Рассчитываем, что и белорусская сторона сделает то же самое», - сказал Бабич. «Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределят задачи ... для доклада правителям», - заявил посол.

Таким образом, российская часть группы начала работу сепаратный, отдельно. О заседании белорусского группы вообще ничего не слышно. Почему так происходит?

На мой взгляд, ответ прост: правители во время двух многочасовых встреч перед Новым годом так и не смогли договориться о повестке дня, теме переговоров. Непонятно, что обсуждать. Можно предположить, что белорусская сторона, не получив ясной установки сверху, не хочет касаться вопросов союзного строительства. А российская сторона, напротив, намерен обсуждать как раз только эту тему, отказываясь пока вести переговоры о компенсации налогового маневра. В результате возникла тупиковая ситуация.

Именно для того, чтобы сдвинуть этот процесс с мертвой точки, 31 января состоялась телефонный разговор Лукашенко с Путиным, в ходе которого они договорились вскоре провести новую встречу. Которая и состоится в Сочи 13 февраля. По версии БелТА, они «обсудят реализацию договоренностей, достигнутых на предыдущих переговорах в Кремле в конце прошлого года». Что и подтверждает наши предположения.

Беларусь использует ЭАЭС для давления на Россию

Еще один интересный сюжет. Первого февраля состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в Алматы. Министр экономического развития России Максим Орешкин, который по совместительству является руководителем рабочей группы в урегулировании спорных вопросов с Беларусью, прокомментировал его результаты так:

«В ЭАЭС есть одна страна, которая блокирует решение вопросов, поэтому обсуждение шло так долго, не по всем вопросам нашли консенсус, отложили их решение на более поздние сроки». Когда журналисты спросили его, что же это за страна, «которая блокирует решение вопросов», российский министр сказал: «Я не буду называть конкретно. Я думаю, что вы сами можете догадаться. Я думаю, что двусторонняя повестка дня теперь накладывает отпечаток на многостороннюю».

Таким образом, Беларусь использует ЭАЭС для давления на Россию. Блокируя решения в рамках этого экономического союза, Минск шантажирует Москву, требуя уступок по нефти. Тактика не нова. Уже не первый раз Беларусь переносит споры с РФ на уровень интеграционных объединений (ОДКБ, ЭАЭС). Понимая, что для Москвы очень важна успешная работа этих организаций, белорусское руководство периодически употребляет такой рычаг. Причем, как показал прошлый опыт, отчасти успешно. Каждый использует тот политический инструмент, который у него есть.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»