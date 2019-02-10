Подвиг Амины Окуевой: как потомки поляков сражаются за Украину 10.02.2019, 9:09

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Фото: Вячеслав Ратынский / УНИАН

В народе ее называли «украинская Амазонка».

Амина Окуева была чеченской снайпершей, воевавшей на Кавказе и в Донбассе. Ее прадед и прабабка, Фабиан Терлецкий и Мария Каминская, были поляками из окрестностей нынешнего Хмельницкого. В 1930 году большевики конфисковали их имущество и сослали пару в Сибирь, сообщает «Белсат».

Они провели 18 лет в Амурской области на Охотском море. Когда в 1948 году их освободили, они решили осесть на Северном Кавказе, в городе Армавир. Пара не хотела возвращаться в западную Украину, потому что боялась дальнейших репрессий. Чтобы скрыть тот факт, что семья была репрессирована, бабушке Амины дали девичью фамилию матери. Мать Амины, Ирина Каминская, вышла замуж за чеченца и позже переехала с дочерью в Одессу. Женщина подчеркивает, что гордится тем, что в жилах её Амины текла кровь двух народов, которые борются против Российской империи за свою независимость – польского и чеченского.

18-летняя Амина Окуева отправилась на Вторую чеченскую войну. Она была шокирована тем, что люди умирали в горах без медицинской помощи, поэтому после возвращения в Одессу поступила в Медицинскую академию. Амина вышла замуж за Адама Осмаева, которого чеченские российские власти обвиняли в планировании убийства Рамзана Кадырова и Владимира Путина. Во время Революции достоинства в 2013 году она присоединилась к 8-й Сотне самообороны Майдана, где была медиком.

Ранее «Белсат» также рассказывал историю погибшего потомка поляков – расстрелянного в плену Игоря Брановицкого (смотрите видео ниже):

Когда в Донбассе начались бои между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами, Амина присоединилась к добровольческому батальону имени Джохара Дудаева, в котором собрались чеченцы, поддерживающие Украину в борьбе против России. Она стала снайпершей. И звездой украинских СМИ и социальных сетей. В народе ее называли «украинская Амазонка».

Ранее «Белсат» также рассказывал о пропавшем без вести сыне польки из Днепра Ядвиги Лозинской – 22-летнем Андрие (смотрите видео ниже):

1 июня 2017 года Амина пережила первое покушение. Убийца, представившийся журналистом Le Monde, заявил, что хочет передать паре «подарок редакции». Однако из коробки вместо подарка он вытащил пистолет и попытался убить Осмаева. Амина была быстрее, вытащила оружие и сначала ранила, а затем и обезоружила нападавшего. После атаки Амина и Адам не расставались с оружием и бронежилетами. Они знали, что российские спецслужбы и люди Кадырова хотят их смерти.

Через несколько месяцев произошло еще одно нападение, которого Амина не пережила. В окрестностях деревни Глеваха под Киевом неизвестные преступники открыли огонь по машине, в которое ехала пара. В Амину попало 14 пуль, одна из которых – в голову. Женщина погибла на месте, Осмаев выжил. Амину похоронили на мусульманском кладбище в Днепре. Похороны охранялись армией, из-за опасений дальнейших нападений.