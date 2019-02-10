Луна устала смеяться 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

10.02.2019, 9:35

2,048

Плавным движением начальственных рук Россия превращается в Нью-Васюки.

На земле по "великой" российской стране идет война с помойками, пятый год падают реальные доходы граждан, вовсю шагает "оптимизация" (сокращение) больниц, поликлиник, школ.

А фокусники из начальства в попытке отвлечь внимание народа от своих провалов, рисуют руками в воздухе фантастической будущее. "Роскосмос" дал новую утечку о планах освоения Луны Россией.

Что вам земное? Стремитесь в космос!

В 2031-м году на Луну высадятся первые российские космонавты. И будут летать туда ежегодно. В 2032-м на Луну привезут луномобиль для испытаний. В 2033-м году его будут использовать для поездок на дальние расстояния. В 2034-м начнут строительство российской лунной базы.

И так далее, в том же духе.

Первое, что приходит на ум, это "12 стульев":

"Не беспокойтесь, — сказал Остап, — мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил ... Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира... А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!"

Новая Россия, которой от роду 28 лет, плавным движением начальственных рук все больше превращается в элегантные Нью-Васюки.

Телеграм-канал «СерпомПо»