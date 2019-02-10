11 стран, офисная культура которых нас удивляет 10.02.2019, 9:39

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Если чужая душа — потемки, то чужая душа человека другой национальности еще и бесконечный источник курьезов.

Национальный менталитет накладывает отпечаток на все жизненные аспекты, и работа не исключение. Более того, именно в деловой сфере национальные различия зачастую проявляются наиболее ярко.

AdMe.ru заинтересовали особенности корпоративной культуры, с которыми можно столкнуться в офисах разных стран.

1. США

В США просто фанатеют от цифр. Отстаивая свою бизнес-идею, стоит запастись статистическими фактами и сопроводить их красочными графиками.

Визитка для американцев — простая формальность, но никак не повод связаться с деловым партнером. Так что не стоит оскорбляться, если ваша визитная карточка окажется в заднем кармане брюк через пару минут после знакомства.

Совещания проходят в неформальной атмосфере, какие бы серьезные задачи на них ни обсуждались. Чтобы не прослыть некомпетентным сотрудником, нужно активно участвовать в дискуссии.

Гольф — тоже часть корпоративной культуры. Этот спорт популярен среди многих руководителей, а на площадках для него нередко назначаются деловые переговоры.

В некоторых американских офисах существует «альтернатива» кулеру — торговые автоматы с пивом, призванные сплотить коллектив и создать благоприятную атмосферу для зарождения новых идей.

2. Германия

Температура в офисе — больная тема для немецких работников. Просьба мужчин, вынужденных надевать закрытую одежду и обувь в жару, включить кондиционер, может стать причиной для скандала с легко одетыми девушками. А иногда это доходит до абсурда — угроз прийти на работу в плавках.

Немцам не чужды развлечения, поэтому в Фашинг (аналог русской Масленицы) среди сотрудников устраивается настоящий праздник непослушания: так, например, запросто могут отрезать галстук, поэтому стоит пересмотреть свой дресс-код в этот день.

Тем, кто предпочитает обедать за компьютером, может грозить увольнение за резкий запах еды и чавканье, отвлекающие коллег.

В офисе на видном месте не разрешат повесить календарь с полуобнаженными моделями. Тому виной закон о равном обращении.

3. Китай

11 стран, офисная культура которых может показаться нам до неприличия странной

Дневной сон — обычное явление в офисах Китая. Как правило, обеденный перерыв в Поднебесной длится 2 часа, и за это время работники стараются поскорее поесть, чтобы выкроить больше времени на отдых. Раскладушка имеется под каждым столом.

В китайском есть непереводимое понятие «гуаньси», под которым подразумевается налаживание связей между людьми одного социального статуса. Эта особенность, подчеркивающая клановость культуры Поднебесной, распространяется не только на деловые, но и на неформальные отношения.

4. Голландия

11 стран, офисная культура которых может показаться нам до неприличия странной

В голландских офисах к отдыху относятся серьезно. Так, раз в год можно получить премию, которой хватит на 2-недельный отдых. А раз в месяц работники посещают паб за счет фирмы.

Однако такую лояльность компенсируют жестким контролем в рабочие часы: специальная программа, установленная на офисных компьютерах, фиксирует время, отведенное на непосредственные обязанности.

Структура голландских компаний специфична: здесь нет специального технического отдела, штатных уборщиков, а рассчитывает зарплату не бухгалтерия, а отдельная контора с узкой специализацией.

5. Израиль

День здоровья («ем кейф») — обязательное мероприятие в каждой израильской компании. Руководители арендуют спа-отель, и сотрудники целый день наслаждаются массажем и другими процедурами.

Израильская офисная кухня изобилует продуктами на любой вкус: здесь есть не только кофе и чай, но и молоко, фрукты, орехи, йогурты, бутерброды и пицца. Едой здесь стимулируют сотрудников остаться подольше.

6. Турция

Семейный бизнес здесь напоминает бесконечную офисную тусовку многочисленных родственников, многие из которых просто числятся на работе.

Когда сотрудник женится, он приглашает на церемонию бракосочетания весь коллектив. Если же он работает в крупной корпорации, нужно ограничиться хотя бы своим отделом.

Перед деловой встречей турки традиционно дарят потенциальным деловым партнерам сувениры.

7. Япония

Если работы немного, в японских офисах ее стараются по максимуму «растянуть». Поэтому отправка письма по электронной почте или создание самой простой презентации, затянувшиеся на неделю, здесь в порядке вещей. Это связано с тем, что в Японии платят за часы.

Вместо отпусков — дополнительные выходные дни, которые нужно разбить. Молодым специалистам в первые 2 года они не положены.

Аналог корпоратива — «номикай», что в переводе означает «пить вместе».

8. Франция

Личные визиты — неотъемлемая часть французской корпоративной культуры. Французы всегда предпочтут встретиться с коллегой с соседнего этажа тет-а-тет, вместо того чтобы писать ему.

Французы, работающие в офисе, не ограничиваются 1–2 чашками кофе в день. Кофе-брейки здесь что-то вроде священного ритуала.

Завидев начальника, никто не будет создавать видимость бурной деятельности, судорожно закрывая вкладки с соцсетями и пряча обед в ящик стола. Желание расслабиться на рабочем месте не осуждается, главное, чтобы сотрудник был профессионалом в своем деле.

9. Ирландия

Ирландцы не отличаются приверженностью к строгому деловому стилю, в офис или на встречу можно прийти в поло и джинсах, единственный необходимый элемент — пиджак.

Переговоры часто проводят в местных пабах, так что установление партнерских взаимоотношений за кружкой пива не является экзотикой.

В Ирландии понятие пунктуальности весьма размыто, поэтому тут не в новинку опоздания и отмененные договоренности. Что еще интереснее — высказывание недовольства на этот счет является дурным тоном.

10. Англия

Деловые англичане согласовывают любую мелочь. Так, информация о незначительном сбое в работе офисного компьютера обязательно будет доведена до сведения всей рабочей иерархической структуры.

Количество «спасибо», «извините» и «пожалуйста» в английской деловой переписке превышает привычные нам нормы раза в 3. Составляя письмо партнеру по всем правилам, здесь используют 1–2 вежливых слова в каждой строчке.

11. Индия

Так называемое индийское стандартное время (Indian Standard Time) уже стало притчей во языцех. Все чаще можно встретить другую формулировку: Indian Stretchable Time — индийское резиновое время. Местные офисные работники отличаются подчеркнутым спокойствием, из-за чего выполнение обязанностей затягивается на долгие часы.

В Индии привыкли воспринимать мир как одну большую семью, поэтому разговоры на отвлеченные темы на работе здесь не моветон, а норма жизни. От малознакомого индийского коллеги можно услышать советы в стиле близкого приятеля или закадычного друга.