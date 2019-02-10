«А родители – только деньги давай»: как в Беларуси строят бизнес на детях 2 10.02.2019, 9:52

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Кому нужны фотографы, театры и прочие услуги в учреждениях образования и безопасно ли это?

Фотосессии, видеосъемки, выступления театров, планетарии, кислородные коктейли... К тому, что на все эти услуги в учреждениях образования регулярно приходится сдавать деньги, родители уже привыкли. Возмущаются, конечно, между собой, но продолжают платить. Почему так происходит, кому выгодно и безопасно это ли для детей, выясняла Intex-press.

Что говорят родители

Intex-press опросила родителей, и, как оказалось, этот и другие вопросы, связанные с оказанием различных видов услуг в учреждениях образования, волнуют многих. Хотя отношение к подобным услугам разное. Кто-то не видит ничего страшного в том, что раз в месяц его ребенка сфотографируют или раз в три месяца покажут какую-нибудь сказку.

– А что в этом плохого? Деньги не такие большие, мы проедаем больше. А ребенку хоть какое развлечение. Все-таки лучше, чем сидеть в группе целыми днями, – считает горожанка Виктория.

Но большинство родителей все-таки высказываются критически. Они не понимают, к примеру, зачем фотографы ходят по учреждениям образования едва ли не каждый месяц.

– Не нравится, что эти услуги навязываются. Понимаю, сделать фото ребенка в начале, середине и конце учебного года. Но зачем так часто? – недоумевает горожанин Евгений.

Многие жалуются и на качество этих услуг, и на их дороговизну.

– Сколько ребенка ни расспрашивала о театрах в садике, что там показывали, он толком объяснить не может. И этим все сказано! Фото более-менее – одно из десяти, остальным максимум место в личном «Инстаграм», – возмущается барановичская мама Алена. – Но приходится платить за все эти театры-планетарии, потому что ребенку сложно объяснить, почему все дети ушли что-то смотреть, а он остался один в группе.

– Мое мнение: эти фото в саду – привет из 90-х. Да и платить за одно изображение 10–15 рублей – дорого. Дешевле заказать качественную, профессиональную семейную фотосессию раз в год, чем взять три фото в саду, – поддерживает еще одна мама дошколенка Наталья.

Многие сходятся во мнении, что на их детях просто зарабатывают, не особенно заморачиваясь тем, чтобы потребители услуг остались довольны.

– Зарабатывают частники и садики, а родители – только деньги давай, – резюмирует Алена.

Что говорят предприниматели

Предприниматели не скрывают, что работать в садиках им выгодно. Никаких особенных разрешений для этого получать не нужно, родители, готовые заплатить, найдутся всегда, а прецеденты с какими-то жалобами – крайне редки.

– Конечно, работать с детьми непросто. Они непоседливые, быстро устают. Но, с другой стороны, родители всегда готовы платить за фото своего ребенка. А нам тоже нужно что-то есть. Особенно когда нет свадеб. Поэтому садики – это хороший вариант в межсезонье, – сказал Intex-press один из фотографов.

Вот простая арифметика. К примеру, в детском саду примерно 240 детей. По словам воспитателей, в каждой группе всегда находится примерно 10 родителей, которые выкупают фотографии или диски с видеозаписями. Это примерно 110 человек. Цена одного диска с видеозаписью в среднем 10 рублей, стоимость фото – еще дороже. То есть за одну съемку фотограф или видеограф получает примерно… 1100 рублей! И это только одно учреждение. А если таких садов несколько?

«Театралы» зарабатывают меньше, но у них почти всегда 100%-я явка, так как редкий родитель устоит, представив, как его ребенок сидит и плачет один в углу, в то время как остальные развлекаются.

Но и у предпринимателей есть свои нюансы. Самый главный – попасть в учреждение образования. По словам предпринимателей, в некоторых садах есть «свои» фотографы или видеографы и конкурентов туда просто не пускают. Непросто бывает договориться с заведующими учреждениями.

– Кто-то слишком перестраховывается и из-за 6–7 рублей аренды, которые я заплачу саду за съемку, заставляет обегать кучу инстанций: бухгалтерию, отдел по образованию, которые к тому же находятся в разных местах города. Кто-то намекает, что за то, что я работаю в учреждении образования, неплохо бы ему «помочь». А однажды заведующий детским садом мне прямым текстом заявила, что, если я хочу снимать в ее саду, я должен заплатить ей процент от того, что заработаю, – рассказал один из барановичских видеографов.

Что говорит управление образования

Каждая сторона права по-своему. Нельзя судить предпринимателей за то, что они ищут способы заработать, а родителей – за то, что хотят получить качество за те деньги, что они платят. Но есть еще третий вопрос, куда более важный, чем деньги. Это безопасность детей. А о ней почему-то мало кто думает. Удивительно, но лишь одна из десяти опрошенных мам его подняла.

– Даже родителю попасть с 9.00 до 16.00 в тот же сад не так просто. А тут посторонние люди могут запросто приходить к детям, – удивляется Алеся.

Между тем этот вопрос требует особого внимания. Ведь, как оказалось, зарабатывать на детях может фактически любой человек с улицы.

Intex-press направила запрос в управление по образованию Барановичского горисполкома с вопросами о том, должны ли получать предприниматели какие-то специальные разрешения от управления образования на то, чтобы работать в садах и школах, и требуют ли у них какие-либо медицинские документы, ведь речь идет о детях. Нам ответили, что никаких специальных разрешений и медицинских справок на то, чтобы осуществлять предпринимательскую деятельность в учреждениях образования, не требуется. Даже согласия родителей на присутствие посторонних рядом с их детьми никто спрашивать не обязан. Только на проведение фото- или видеосъемки теоретически у родителей должны спрашивать разрешения. Но и это по факту мало кто делает.

Получается, главное, чтобы человек деньги платил. А здоров ли он, болен ли, что он делает с фото и видео детей потом, никого не волнует. И, самое удивительное, что не волнует, прежде всего, самих родителей. В управление по образованию не поступило ни одной(!) жалобы от родителей на присутствие посторонних людей рядом с их детьми.