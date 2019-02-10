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Муж королевы Великобритании после ДТП добровольно отказался от водительских прав

  • 10.02.2019, 10:19
Елизавета II и принц Филипп

Принц Филипп извинился перед женщиной, которая пострадала в аварии.

Муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как попал в ДТП.

Об этом передает NBC.

Сообщается, что "тщательно обдумав ситуацию", принц Филипп решил добровольно сдать свои права.

Напомним, 17 января принц Филипп, будучи за рулем Land Rover, попал в ДТП неподалеку от имения Садрингем, в котором королевское семейство проводит рождественские и новогодние каникулы.

Позже принц извинился перед женщиной, которая пострадала в ДТП.


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