«Кокаин в Кабо-Верде – это картель «Кинахан», детище ГРУ» 10.02.2019, 10:38

Как скандал с российским кораблем связан с наркотрафиком через Ирландию.

Обнаруженные полицией Кабо-Верде на корабле с российскими моряками 9,5 тонн кокаина принадлежали европейскому наркокартелю, который сотрудничает со спецслужбами РФ, заявил редактор сайта "Путинизм" Артем Круглов в интервью "Радио Свобода".

"Это Кинахан. Такой наркокартель в Европе, сравнительно новый, возник в начале 2000-х. Совместное детище колумбийцев, ГРУ и ирландской братвы. Его основатель – Кристи Кинахан, неоднократно судимый ирландский уголовник. Ему помогает сын – Дэн Кинахан. Оба долго жили в Марбелье на юге Испании, последние годы перенесли штаб-квартиру в Дубай, в Эмираты", – рассказал он.

По словам Круглова, "Кинахан" берет наркотики оптом у производителей, а затем завозит их в Европу и сдает партии товара местным преступным группировкам. Также наркокартель является крупным игроком на черном рынке оружия.

"Боевая сила картеля – ирландские гангстеры. Базируются они в Дублине (Ирландия) и Коста-дель-Соль на юге Испании. Там как раз на другом берегу – Марокко, крупный перевалочный пункт. Сами главари картеля, отец и сын Кинаханы, живут в Дубае, их личная гвардия – ветераны спецназа ГРУ, своим ирландцам они доверяют меньше. Как пишут в западной прессе, Кристи Кинахан даже русский язык выучил, чтоб легче общаться с коллегами", – отметил редактор сайте "Путинизм".

Он добавил, что ГРУ кроме обеспечения личной безопасности для боссов картеля занимается поставками оружия и помогает им отмывать деньги.

"Вообще морской перевозкой наркоты для Кинахана занимаются турки, турецкие бандиты. Это их специализация исторически. Я не думаю, что русские моряки на том корабле – из картеля. В России много моряков торгового флота, а работы нет, вот и нанялись на контейнеровоз в южных морях", – пояснил Круглов.

31 января в Кабо-Верде арестовали судно ESER, шедшее под панамским флагом. На борту обнаружено 260 тюков с кокаином общим весом 9570 кг. Судно направлялось из Южной Америки в Марокко, но из-за смерти одного из моряков зашло в порт Прая. На его борту находилось 11 моряков – граждан РФ.

2 февраля в посольстве РФ в Кабо-Верде отметили, что задержанные россияне находятся "в состоянии психологического осмысления произошедшего".

3 февраля в посольстве РФ в Кабо-Верде сообщили, что все 11 моряков взяты под стражу. Полицейские Кабо-Верде уничтожили кокаин.