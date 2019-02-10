Учителя об электронных журналах: Стали приходить домой позже обычного 3 10.02.2019, 10:45

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«Новаторская» идея работу педагогам не упростила.

С 1 сентября прошлого года во всех барановичских школах ввели электронные журналы и дневники. Разработчики, создавая этот проект, ставили перед собой цель упростить работу учителей и всей системы образования в целом. Intex-press спросила у городских педагогов, что изменилось в их работе с введением электронной системы.

«Стала приходить домой позже обычного»

Для 54-летней Елены, которая работает учителем-предметником в одной из барановичских школ, переход на новую систему «дается не так-то просто». Проблема, по ее словам, главным образом заключается в том, что на заполнение электронного журнала требуется время. Станешь заполнять его на уроке – не все из запланированного дашь ученикам. Вот и приходится, говорит Елена, жертвовать личным временем.

– Я человек старшего поколения, и мне, в отличие от молодежи, сложно быстро сориентироваться в электронной системе, поэтому выставлять оценки сразу в два журнала у меня не получается, – поясняет педагог. – К тому же боюсь ошибиться. В электронном журнале не поставишь точку напротив фамилии ученика, чтобы потом правильно выставить оценку. Поэтому на уроке я работаю только с обычным журналом.

Ежедневно у Елены по пять-шесть уроков в разных классах. После занятий она собирает стопку журналов, данные из которых нужно перенести в электронную версию, и идет в кабинет информатики.

– У меня в кабинете нет персонального компьютера. Но найти в школе свободный компьютер не проблема: кабинеты информатики после седьмого урока обычно пустуют. Иногда я одна сижу, иногда и в компании коллег, которые тоже остаются после уроков и заполняют электронные журналы. С некоторыми договорились встречаться в одно время, чтобы не бегать в поисках журнала по школе, – рассказывает Елена. – На то, чтобы перенести отметки и домашние задания, уходит примерно полчаса, а иногда и больше. Из-за этого стала приходить домой позже обычного.

Педагог признается, что иногда заполнить электронный журнал день в день не получается: либо уроков много, либо появляются другие срочные дела. Но дома этой работой она не занимается, так как там ее «ждет семья, которой нужно уделить внимание, и непроверенные тетради».

– Вообще, идея электронного журнала и дневника хорошая. Мне не нужно больше выяснять, где дневник, не нужно беспокоиться, записал ли ученик домашнее задание. Все внесено в электронные версии, а это значит, что у ученика меньше шансов не выучить урок. И родителям проще: всю нужную информацию они теперь могут увидеть в компьютере, – отмечает Елена.

«Стало меньше вопросов со стороны родителей»

32-летняя Татьяна, которая также работает учителем-предметником в одной из школ города, к электронной системе привыкла быстро. По ее словам, за три месяца она полностью освоила ресурс, и теперь на заполнение одного электронного журнала у нее уходит около пяти минут.

– Электронная версия журнала практически ничем не отличается от бумажной. Только в «цифре» к каждой выставленной оценке можно написать комментарий, почему именно такую оценку поставила, а не другую. Благодаря этому стало меньше вопросов как со стороны классных руководителей, так и со стороны родителей, – поясняет педагог.

В кабинете у Татьяны стоит компьютер, в школе есть интернет, поэтому процесс заполнения электронного журнала, говорит она, не самое сложное в ее работе. Правда, есть одно «но».

– Идея введения электронной системы, конечно, хорошая, но работу учителей она пока не упростила. Представьте: на уроке я выслушиваю ученика, выставляю отметку в классный журнал и в бумажный дневник, затем заполняю электронную версию – все это требует времени. Я научилась делать это быстро, но в школе есть педагоги, которым до сих пор сложно привыкнуть к новой системе.

Для них это лишнее время и дополнительная нагрузка. Будет один журнал, будет легче, – отмечает Татьяна.

Электронный дневник, по ее мнению, – отличное нововведение: теперь дневник ученика «всегда под рукой, а не дома или на другой планете», и все отметки – хорошие и плохие – родители могут увидеть в электронной версии.

– Сейчас они могут в любое время, даже на работе, зайти в свой профиль и проверить, как учатся их дети. Кстати, замечу, что с появлением электронного дневника успеваемость значительно улучшилась, – говорит Татьяна.