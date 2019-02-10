Дело Гандзюк: «Батькивщина» исключила главу Херсонского облсовета из партии 10.02.2019, 10:51

Владислав Мангер

Политику также порекомендовали уйти в отставку.

Политическая партия ВО "Батькивщина" исключила из своих рядов председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Об этом сообщила пресс-служба партии, передает zn.ua.

Согласно принятому политсилой решению, Мангеру, кроме исключения, также советуют сложить полномочия главы Херсонского облсовета.

Отметим, Владислава Мангера связывают с подозреваемым в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По словам отца Гандзюк, нападение на его дочь Екатерину заказали председатель Херсонского облсовета и глава местной ячейки "Батькищины" Владислав Мангер, а также члены "Блока Петра Порошенко" - председатель ОГА Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук. Партия "Батькивщина" приостановила членство Мангера на время расследования убийства.

В начале декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор). Также Луценко сообщил, что расследование дела завершено на 90%.