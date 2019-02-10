Правительство Латвии в закрытом режиме рассмотрит отношения с Беларусью, Россией и Китаем 10.02.2019, 10:59

Министерство иностранных дел внесло на рассмотрение три доклада.

Правительство Латвии рассмотрит на закрытом заседании 12 февраля отношения с Россией, Беларусью и Китаем. Министерство иностранных дел внесло на рассмотрение три доклада, которые касаются отношений с данными странами. Докладчиком по этому вопросу будет государственный секретарь МИД Андрис Пелшс. Более подробной информации о содержании данных документов в МИД не предоставили, сообщает информационное агентство ЛЕТА.

23 января Сейм (парламент) Латвии на внеочередном заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем – уроженцем США, обладателем двойного гражданства и бывшим депутатом Европарламента от Латвии. Его кандидатуру и новый кабинет министров поддержал 61 депутат из 100, против проголосовали 39 человек.

Ранее сообщалось, что страны Балтии продолжают работать надо оценкой ущерба, который был нанесен за десятилетия советской оккупации. В 2016 году Латвия оценила примерный ущерб, нанесенный экономике Латвии за время советской оккупации в 300 млрд евро.