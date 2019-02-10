Business Insider: Хваленая ракета Путина все еще не летает 3 10.02.2019, 11:12

1,259

Разведка США выяснила, что слова главы РФ оказались блефом.

По информации издания «Дипломат», Россия провела новое испытание крылатой ракеты «Буревестник», пишет Business Insider.

Первое в этом году и тринадцатое в целом состоялись 29 января. Результат был охарактеризован как «частично успешный», что указывает на сохранение проблем.

Гонка вооружений между США и Россией накаляется противоречиями по противоракетной обороне и окончанием соглашения по ядерному оружию.

29 января Москва провела очередные испытания крылатой ракеты «Буревестник» (по обозначению НАТО SSC-X-9 SKYFALL) с ядерным двигателем, сообщил вторник «Дипломат», сославшись на источники в правительстве США, осведомленные о российских программах разработки вооружения.

Это был первый запуск «Буревестника» в этом году и 13-й в целом. Однако, как узнало издание, он был «частично успешным». Собственно, ракета до сих пор не функционирует должным образом. Ни одна страна в мире не имеет на вооружении крылатых ракет с ядерными двигателями. Хотя США «заигрывали» с такой идеей несколько десятилетий назад.

Разведка США выяснила, что до этого времени Россия только один раз провела «относительно успешный» запуск своего нового оружия. Это произошло в ноябре 2017 года. Но после испытания российским военным пришлось отправить корабли на поиски ракеты. Потому что она где-то потерялась в море.

В прошлом марте президент России Владимир Путин хвалил ракету и называл ее «непобедимой». Он говорил, что у нового российского оружия «неограниченный радиус действия и непредсказуемая траектория полета, что позволяет ей избежать перехвата».

Последнее испытание «Буревестника» состоялось на фоне публикации в США «Пересмотра противоракетной обороны». В этом документе администрации Дональда Трампа перечислены достижения американских стратегических противников: Китая и России, — в разработке нового оружия.

В МИД РФ заявили, что поведение Америки «неизбежно приведет к гонке вооружений». И это плохо скажется на международной безопасности и стабильности.

Текущие испытания, по-видимому, стали частью гонки вооружений, который, по всей вероятности дали старт США, выйдя из Договора о РСМД, соглашения о ядерном оружии, которое Вашингтон и Москва подписали еще во времена холодной войны и которое администрация Трампа разорвала в прошлую пятницу из-за утверждений о том, что Россия нарушила пакт.

Президент Трамп предупредил, что США дадут «военный ответ» на российские действия. «Наш ответ будет зеркальным, — заявил Путин в ответ на действия США.- Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое».

Министр обороны Сергей Шойгу объявил во вторник, что Россия разработает новую крылатую ракету наземного базирования (вариант ракет «Калибр» морского базирования) и гиперзвуковую ракету к 2021 году.