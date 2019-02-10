Автобус Вильнюс — Минск перевернулся под Островцом 10.02.2019, 11:45

Инцидент произошел ночью.

В ночь с 9 на 10 февраля в трех километрах от Островца перевернулся рейсовый автобус, который шел из Вильнюса в Минск. Об этом tut.by сообщила мать одной из пострадавших.

Инцидент произошел около часа ночи.

«Дочь написала, что пересекла границу. А потом позвонила и сказала, что автобус выехал на встречку, ушел в кювет и перевернулся», — рассказала она.

По словам женщины, никто не погиб, однако некоторые пассажиры получили ушибы, есть подозрение на перелом.

Часть пассажиров сразу забрала скорая помощь и отвезла в больницу в Островце. Остальные несколько часов грелись в машинах ГАИ. Около 4 утра приехал второй автобус и отвез всех пассажиров в Минск.