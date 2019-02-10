Российское оружие начинает обесцениваться 3 10.02.2019, 11:51

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Поставки за рубеж постепенно переходят в бесплатный режим на фоне санкций США против Рособоронэкспорта.

О том, что Россия, вероятно, продает часть вооружений за рубеж бесплатно, свидетельствует итоговая статистика Федеральной таможенной службы за 2018 год, отмечают в обзоре аналитики Райффайзенбанка.

По итогам года экспортные доходы РФ выросли на 25,8%, до 443 млрд долларов, что, впрочем, практически полностью объясняется скачком цен на нефть, газ и нефтепродукты, дающие российской экономике две трети валютной выручки, сообщает Finanz.ru.

В физическом выражении экспорт вырос всего на 4,8%, при чем основной вклад (2 процентных пункта) был обеспечен за счет машин и оборудования.

В этой категории, куда относится в том числе военная техника, ФТС зафиксировала скачок экспортных поставок на 11,1%. Однако, как ни парадоксально, дополнительных доходов эти поставки практически не принесли.

«Существенный рост продаж машин и оборудования (особенно в совокупности с таким же существенным падением экспортной цены на них) выглядит необычно. Одно из возможных объяснений - передача техники, в частности, военной, по низким ценам или бесплатно», - делает вывод Райффайзенбанк.

Рособоронэкспорт, напомним, с ноября 2017 года находится под американскими санкциями. С конца января прошлого года Минфин США имеет право накладывать ограничения на структуры, которые вовлечены в «существенные сделки» с российскими предприятиями ОПК. Это касается как покупателей вооружений, так и банков, которые обслуживают транзакции.

На начало 2018 года, по данным Госдепартамента, США удалось заблокировать 20% сделок Рособоронэкспорта на общую сумму 3 млрд долларов.

В течение года ситуация ухудшилась. Индия, которая в 2000х была крупнейшим покупателем российского оружия на мировом рынке, приостановила платежи «Рособоронэкспорту» по действующим контрактам и отказалась заключать новые, в том числе на покупку истребителей и систем С-400.

Платежи от индийского правительства перестали поступать в апреле, рассказывал «Ведомостям» источник в российском ОПК. Индийские банки начали блокировать транзакции, опасаясь угодить под вторичные санкции, которые предусмотрены принятым год назад законом CAATSA и расширяют санкционный режим на все вовлеченные стороны, даже если они не являются непосредственными участниками сделки.

Не удалось выручить ни цента от продажи в Индонезию 11 самолетов Су-35. Из-за санкций новейшие истребители, наиболее близкие к пятому поколению среди российских машин, пришлось обменять на партии пальмового масла, каучуковой крошки и другие индонезийские товары.

По данным Jane’s, по итогам 2018 года Россия заработала на продаже оружия 8,48 млрд долларов, оставшись на втором месте после США (32,75 млрд долларов).

К 2020-му году российские вооружения потеряют около 17% от нынешней доли на рынке с падением продаж до 6,85 млрд долларов, прогнозирует Jane’s. При этом второе месте в списке крупнейших продавцов Россия может уступить Франции, которая увеличит продажи до 6,96 млрд долларов за продажи истребителей Rafale в Индию и Катар и роста спроса на вертолеты.