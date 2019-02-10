Бабич: Лукашенко намерен делать все для укрепления «союзного государства» 15 10.02.2019, 11:56

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Михаил Бабич

Посол РФ в Беларуси прокомментировал высказывания диктатора.

Лукашенко придерживается позиции, что Россия — это союзное государство. Об этом посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил в интервью российским пропагандистам с телеканала RT, сообщает tut.by.

Российский журналист попытался узнать у дипломата его мнение по поводу Лукашенко, когда он, обсуждая потери от налогового маневра, эмоционально высказался о том, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении.

— Что касается заявления, о котором вы сказали, я не сторонник комментировать те заявления, которые сам лично не слышал. Никого из россиян на этом совещании не было. Скорее всего, это или какая-то вырванная из контекста фраза, или эмоция. Но о такой постановке вопроса я никогда заявлений от президента Беларуси и других должностных лиц не слышал. Наоборот, на всех переговорах, на всех совещаниях, на всех встречах, на которых мне доводилось быть, Лукашенко всегда очень четко излагал свою позицию и ее придерживается — что Россия это «союзное государство», Россия и Беларусь — два участника «союзного государства», и Беларусь намерена и впредь делать все для укрепления этого «союзного государства».